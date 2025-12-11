11 दिसंबर 2025,

कारोबार

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने घटाईं ब्याज दरें, झूमा बाजार, आज भारत पर भी दिखेगा असर!

US Fed policy rate reduction: आरबीआई की तर्ज पर अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने भी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप इससे भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कटौती बहुत कम रही।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 11, 2025

Federal Reserve lowers benchmark rates

अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की है। (PC: Federal Reserve)

US Federal Reserve interest rate cut: अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। फेड रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, इसके साथ ब्याज दरें 3.5%-3.75% के दायरे में आ गई हैं। यह पिछले तीन सालों का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने महंगाई की चिंता को दरकिनार करते हुए ब्याज दरों में कटौती का तोहफा दिया है।

बाजार पर दिखेगा असर

अमेरिकी फेड रिजर्व के इस फैसले का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार ब्याज दरों में कटौती से उत्साहित हैं और तेजी के साथ बंद हुए हैं। Dow Jones करीब 500 पॉइंट्स उछलकर बंद हुआ। S&P 500 और Nasdaq भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। इस साल अब तक केंद्रीय बैंक तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। फेड रिजर्व का कहना है कि उपलब्ध इंडिकेटर दर्शाते हैं कि आर्थिक गतिविधि मध्यम गति से बढ़ रही हैं। इस साल नौकरियों में जरूर कुछ कमी आई है। महंगाई इस साल की शुरुआत से कुछ बढ़ी है, लेकिन नियंत्रण में है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कटौती की जा रही है।

बॉन्ड खरीदारी फिर शुरू

इसके अलावा, फेड रिजर्व ने बॉन्ड की खरीदारी को फिर से शुरू करने का भी ऐलान किया है। फेड शुक्रवार से 40 अरब डॉलर के ट्रेजरी बिल खरीदेगा। जानकारों का मानना है कि इससे बाजार में ज्यादा तरलता आएगी और बैंकों की उधारी लागत कम होगी। बता दें कि यह लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हालांकि, कुछ एक्स्पर्ट्स इससे ज्यादा कटौती की उम्मीद कर रहे थे। यूएस फेड का यह फैसला भारत के लिए भी अच्छे संकेत हैं। इससे भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार पर इसका असर आज दिखाई दे सकता है।

Donald Trump नाखुश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेड रिजर्व के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि ब्याज दरों में कमी अच्छी बात है, लेकिन कटौती डबल होनी चाहिए थी। ट्रंप ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती बहुत कम की गई है। फेड रिजर्व को इससे दोगुनी कटौती करनी चाहिए थी। इस दौरान, उन्होंने केंद्रीय बैंक के प्रमुख जेरोम पॉवेल का मजाक भी उड़ाया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पॉवेल को अड़ियल और बेकार कहा है।

