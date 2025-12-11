अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने घटाईं ब्याज दरें, झूमा बाजार, आज भारत पर भी दिखेगा असर!

अमेरिकी फेड रिजर्व के इस फैसले का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार ब्याज दरों में कटौती से उत्साहित हैं और तेजी के साथ बंद हुए हैं। Dow Jones करीब 500 पॉइंट्स उछलकर बंद हुआ। S&P 500 और Nasdaq भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। इस साल अब तक केंद्रीय बैंक तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। फेड रिजर्व का कहना है कि उपलब्ध इंडिकेटर दर्शाते हैं कि आर्थिक गतिविधि मध्यम गति से बढ़ रही हैं। इस साल नौकरियों में जरूर कुछ कमी आई है। महंगाई इस साल की शुरुआत से कुछ बढ़ी है, लेकिन नियंत्रण में है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों में कटौती की जा रही है।