कारोबार

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, सिर्फ 5 साल में मिल जाएगा 6 लाख रुपये ब्याज, जानिए कैसे?

Post Office NSC Return: पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 11, 2025

National Savings Certificate calculator

पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। (PC: Pixabay)

Post Office NSC Return: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरें पिछले कुछ समय से काफी घट गई हैं। आरबीआई ने दिसंबर में फिर से रेपो रेट को घटाया है। ऐसे में एफडी पर रिटर्न आने वाले समय में और गिर सकता है। जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आप एफडी से काफी बेहतर रिटर्न पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही एक स्कीम नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट है। इसमें आप एफडी की तरह एकमुश्चत पैसा जमा करा सकते हैं। सरकार समर्थित योजना होने के चलते यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

Post Office NSC में कितना मिलता है ब्याज

पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस समय 7.7 फीसदी ब्याज दर दे रहा है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। यह ब्याज दर बैंकों द्वारा एफडी पर ऑफर की जा रही ब्याज दरों से काफी ज्यादा अधिक है।

Post Office NSC में कितने रुपये करने होंगे जमा?

न्यूनतम 1000 रुपये से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम में किये गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है।

Post Office NSC में कौन खुलवा सकता है खाता?

किसी भी पोस्ट ऑफिस में KYC पूरी करके और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहां सिगल और जॉइंट दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में कितने भी अकाउंट्स खुलवाए जा सकते हैं।

कितने साल में मैच्योर होगी स्कीम?

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है। मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेशक को ब्याज सहित पूरी रकम मिल जाती है। निवेशक की मौत हो जाने या कोर्ट के आदेश जैसे असाधारण मामलों में ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस NSC में लोन की भी है सुविधा

पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से आप लोन भी ले सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस एनएससी को बैंकों के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। यह एक सिक्योर्ड लोन होगा।

विवरणराशि (₹)
पति का निवेश7,00,000
पत्नी का निवेश7,00,000
कुल निवेश14,00,000
5 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट20,28,647
5 साल मेंकुल ब्याज आय6,28,647

6 साल में पाएं 6 लाख रुपये से ज्यादा का ब्याज

अगर पति-पत्नी दोनों नौकरीपेशा हैं, तो साथ मिलकर अपनी बचत इस योजना में लगा सकते हैं। दोनों साथ मिलकर इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर पति-पत्नी दोनों अपनी बचत से 7-7 लाख रुपये निकालकर इस स्कीम में डालें तो कुल निवेश 14 लाख रुपये हो जाएगा। पांच साल में मैच्योरिटी पर यह निवेश 20,28,647 रुपये के फंड में बदल जाएगा। यानी आपको 5 साल में 14 लाख के 20.28 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें 6,28,647 रुपये ब्याज आय होगी।

