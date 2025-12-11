जब जाल में फंस ‘रहमान’ ने गंवाए 50 लाख, कितने अमीर हैं Dhurandhar के Akshaye Khanna?

फिल्मी दुनिया के खूंखार 'रहमान' असली लाइफ में बड़ी आसानी से एक धोखाधड़ी का शिकार बन चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में अक्षय कुमार के साथ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। अक्षय से एक कपल ने फ्रॉड स्कीम में निवेश करने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए थे। अक्षय की आरोपी कपल से मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां उन्होंने अक्षय को अपनी स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने अक्षय खन्ना को एक साल में उनका निवेश डबल करने का लालच दिया और अक्षय उनकी बातों में आ गए। बाद में जब अक्षय को अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया।