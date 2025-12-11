11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कारोबार

जब जाल में फंस ‘रहमान’ ने गंवाए 50 लाख, कितने अमीर हैं Dhurandhar के Akshaye Khanna?

Akshaye Khanna as Rahman dacoit: 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना समझदार कलाकार ही नहीं, समझदार निवेशक भी हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में काफी पैसा लगाया हुआ है। हालांकि, एक बार वह धोखेबाजों के जाल में फंसकर बड़ी रकम गंवा चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 11, 2025

Akshaye Khanna

धुरंधर में रहमान डाकू की भूमिका निभाने वाले अक्षय खन्ना ने काफी दौलत कमाई है। (PC: Instagram/AkshayeKhanna)

'Dhurandhar' Akshaye Khanna Net Worth: 'धुरंधर' के रहमान के रूप में अक्षय खन्ना ने गदर मचा दिया है। हर तरफ केवल उन्हीं की चर्चा है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार भी मौजूद हैं, लेकिन असल मायनों में महफिल अक्षय खन्ना लूट ले गए हैं। 'धुरंधर' में अक्षय खूंखार डकैत रहमान की भूमिका में नजर आए हैं, जो किसी से नहीं डरता और न ही उसे आसानी से किसी जाल में फंसाया जा सकता है। हालांकि, असल जिंदगी में अक्षय धोखेबाजों के जाल में आसानी से फंसकर एक बड़ी रकम गंवा चुके हैं।

कम फीस में भरपूर काम!

'धुरंधर' को अक्षय खन्ना के करियर की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। फिल्म में उनकी अदाकारी ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है। सोशल मीडिया पर अक्षय की तारीफ वाले पोस्ट की एकदम से बाढ़ आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में अक्षय को रणवीर सिंह से कम फीस मिली है। उन्हें रहमान डाकू के रोल के लिए 2.5 करोड़ ऑफर किए गए थे। हालांकि, कम फीस के बावजूद अक्षय अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल कर गए हैं कि हर किसी जुबां पर केवल उन्हीं का नाम है। खलनायक बनकर अक्षय ने नायक से ज्यादा नाम कमा लिया है।

लालच में फंस गए थे अक्षय खन्ना

फिल्मी दुनिया के खूंखार 'रहमान' असली लाइफ में बड़ी आसानी से एक धोखाधड़ी का शिकार बन चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में अक्षय कुमार के साथ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। अक्षय से एक कपल ने फ्रॉड स्कीम में निवेश करने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए थे। अक्षय की आरोपी कपल से मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी, जहां उन्होंने अक्षय को अपनी स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने अक्षय खन्ना को एक साल में उनका निवेश डबल करने का लालच दिया और अक्षय उनकी बातों में आ गए। बाद में जब अक्षय को अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया।

कहां-कहां लगा अक्षय का पैसा?

चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर अक्षय खन्ना के पास कितनी दौलत है। चुनिंदा फिल्म करने वाले अक्षय की नेटवर्थ 167 करोड़ रुपए बताई जाती है। अक्षय ने रियल एस्टेट में काफी निवेश किया है, जो फिल्मों के साथ-साथ उनकी कमाई का मुख्य जरिया है। अक्षय एक समझदार अभिनेता के साथ ही समझदार निवेशक भी हैं। वह कम जोखिम क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करते हैं। वह जानते हैं कि तेजी से तरक्की करते भारत में रियल एस्टेट का भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया है। कुछ रिपोर्ट्स में रियल एस्टेट में उनके निवेश का आंकड़ा 100 करोड़ बताया गया है।

मुंबई से लेकर अलीबाग तक प्रॉपर्टी

अक्षय खन्ना के पास मुंबई के जुहू इलाके में एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत 35 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय के पास मालाबार हिल में भी 60 करोड़ मूल्य की एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा, मुंबई के तारदेव में उनका एक अपार्टमेंट है। अभिनेता ने मुंबई की भीड़भाड़ के दूर अलीबाग में एक फार्महाउस खरीदा है, जहां वह सुकून के पल बिताने के लिए जाते हैं।

Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 11:21 am

Published on:

11 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Business / जब जाल में फंस ‘रहमान’ ने गंवाए 50 लाख, कितने अमीर हैं Dhurandhar के Akshaye Khanna?

