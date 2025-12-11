Gold Silver Price Today: अमेरिका से आई एक खबर और उछल गया सोना, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

सोने की कीमतों में आज भारी तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Pixabay)
Gold Silver Price Today: बुधवार देर रात अमेरिका से आई एक खबर से सोने-चांदी की कीमतों को पंख लग गए हैं। दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार सुबह सोने का वायदा भाव 0.55 फीसदी या 710 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दर को घटाने का फैसला लिया है। यूएस फेड रेट को 0.25 फीसदी घटा दिया गया है। इससे प्रमुख ब्याज दर तीन साल के निचले स्तर पर आ गई है।
यूएस फेड रेट में कटौती से सोने में निवेश के लिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट गई है। इससे सोने की डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है। यही कारण है कि सोने में तेजी देखी जा रही है।
चांदी की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घरेलू वायदा बाजार में चांदी हरे निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार सुबह चांदी का वायदा भाव 2.42 फीसदी या 4565 रुपये की बढ़त के साथ 1,93,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.42 फीसदी या 17.80 डॉलर की बढ़त के साथ 4,242.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.26 फीसदी या 11.02 डॉलर की गिरावट के साथ 4,217.82 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में गुरुवार सुबह तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 2.38 फीसदी या 1.45 डॉलर की बढ़त के साथ 62.48 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 62.21 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
