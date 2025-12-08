Personal Loan Calculator: SBI से 5 साल के लिए लें 3 लाख का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि आजकल लोग बिना सोचे-समझे यह कर्ज ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। पर्सनल लोन तब लें जब आपके पास दूसरा कोई विकल्प न हो। गेजेट्स खरीदने, घूमने-फिरने, शॉपिंग और शादी जैसे लाइफस्टाइल खर्चों के लिए पर्सनल लोन न लें। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पर्सनल लोन न लें। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो आपको काफी ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ऐसे कर्ज से बचें।