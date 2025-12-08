Personal Loan Calculator: SBI से 5 साल के लिए लें 3 लाख का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

SBI पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि आजकल लोग बिना सोचे-समझे यह कर्ज ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। पर्सनल लोन तब लें जब आपके पास दूसरा कोई विकल्प न हो। गेजेट्स खरीदने, घूमने-फिरने, शॉपिंग और शादी जैसे लाइफस्टाइल खर्चों के लिए पर्सनल लोन न लें। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पर्सनल लोन न लें। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो आपको काफी ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ऐसे कर्ज से बचें।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, अधिकतम ब्याज दर 15.05 फीसदी है।
अगर हम एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 6,382 रुपये की बनेगी। यहां कुल ब्याज 82,890 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन आप 11.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 6,598 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 95,867 रुपये चुकाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और आपको यहां 13 फीसदी ब्याज दर मिलती है, तो मंथली ईएमआई 6,826 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,09,555 रुपये चुकाएंगे।
बैंक अक्सर आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। बशर्ते पहले से कोई लोन न हो। अगर आप 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 12,764 रुपये होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई लोन है और आप उसकी हर महीने 15,000 रुपये ईएमआई चुका रहे हैं, तो आपके लिए आवश्यक न्यूनतम सैलरी बढ़कर 42,764 रुपये हो जाएगी।
