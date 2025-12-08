8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Personal Loan Calculator: SBI से 5 साल के लिए लें 3 लाख का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

Personal Loan Calculator: भारतीय स्टेट बैंक पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी और अधिकतम 15.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक अक्सर आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 08, 2025

Personal Loan Calculator

SBI पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन मिलना इतना आसान हो गया है कि आजकल लोग बिना सोचे-समझे यह कर्ज ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। पर्सनल लोन तब लें जब आपके पास दूसरा कोई विकल्प न हो। गेजेट्स खरीदने, घूमने-फिरने, शॉपिंग और शादी जैसे लाइफस्टाइल खर्चों के लिए पर्सनल लोन न लें। साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पर्सनल लोन न लें। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो आपको काफी ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ऐसे कर्ज से बचें।

SBI Personal Loan पर ब्याज दर

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई पर्सनल लोन पर न्यूनतम 10.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, अधिकतम ब्याज दर 15.05 फीसदी है।

3 लाख के पर्सनल लोन पर कितनी बनेगी EMI?

अगर हम एसबीआई से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 6,382 रुपये की बनेगी। यहां कुल ब्याज 82,890 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन आप 11.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 6,598 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 95,867 रुपये चुकाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है और आपको यहां 13 फीसदी ब्याज दर मिलती है, तो मंथली ईएमआई 6,826 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 1,09,555 रुपये चुकाएंगे।

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

बैंक अक्सर आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। बशर्ते पहले से कोई लोन न हो। अगर आप 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 3 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 12,764 रुपये होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई लोन है और आप उसकी हर महीने 15,000 रुपये ईएमआई चुका रहे हैं, तो आपके लिए आवश्यक न्यूनतम सैलरी बढ़कर 42,764 रुपये हो जाएगी।

Updated on:

08 Dec 2025 06:24 pm

Published on:

08 Dec 2025 06:23 pm

Hindi News / Business / Personal Loan Calculator: SBI से 5 साल के लिए लें 3 लाख का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

