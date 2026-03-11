11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Flight Ticket Price: फ्लाइट से ट्रैवल करना होने वाला है महंगा, Air India ने लगाया एक्स्ट्रा चार्ज, यात्रियों की जेब पर फटका

भारतीय यात्रियों को 12 मार्च से एयर इंडिया की टिकटों पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। एयर इंडिया ने इसकी पुष्टी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 11, 2026

Air India Flight Landing

एयर इंडिया का विमान। पत्रिका फाइल फोटो

पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने जा रहा है। युद्ध के बाद से ही लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से ही ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसके चलते अब एयर इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। मार्च 2026 की शुरुआत से ही आपूर्ति में रुकावटों के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत बढ़ गई है और यात्रियों को अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

एयर इंडिया ने कहा कि यह अतिरिक्त चार्ज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर लागू होगा। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के मार्गों पर चलने वाली उड़ानों पर भी यह लागू होगा।

अहम सवाल

इस मुल्य वृद्धि का असर 12 मार्च से शुरू होगा लेकिन कई ऐसे यात्री है, जिन्होंने पहले ही अपनी बुकिंग कर ली थी। उनके लिए एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि नए सरचार्ज पहले के टिकट पर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश यात्री अपनी यात्रा की तारीख में बदलाव करता है तो किराए की पुनर्गणना की जाएगी।

एयरलाइन पर क्यों बढ़ा दबाव

10 मार्च को जारी प्रेस रिलीज में एयर इंडिया ने बताया है कि मार्च 2026 की शुरुआत से, एटीएफ में काफी वृद्धि हुई है। एटीएफ एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 40 फीसदी हिस्सा होता है, इसमें हुई वृद्धि और आपूर्ति में रुकावटों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी।

भारत में एयरलाइंस पर खर्च का दबाव इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एटीएफ पर टैक्स काफी अधिक है। इससे एयरलाइंस का खर्च बढ़ जाता है और उनके लिए कारोबार चलाना महंगा पड़ता है।

कितना रहेगा अधिकतम भुगतान

एयर इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह मूल्य वृद्धि कई चरणों में लागू की जाएगी।

  • पहला चरण

मूल्य वृद्धि का यह चरण 12 मार्च 2026 से लागू होगा। इसमें सार्क देशों की यात्रा पर अब 399 रुपये का अधिभार लगेगा। मध्यपूर्व की यात्रा पर यात्रियों को अब अतिरिक्त 10 डॉलर का शुल्क देना पडेगा। दक्षिण पूर्व की यात्रा पर मूल्य बढ़कर कुल 60 डॉलर हो जाएगा। वहीं अफ्रिका की यात्रा का शुल्क बढ़कर 90 डॉलर हो जाएगा।

  • दूसरा चरण

18 मार्च से शुरू होने वाले इस चरण में यूरोप की यात्रा के लिए 100 डॉलर के बजाय 125 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका जाने वाले यात्रियों को 150 डॉलर के मुकाबले 200 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्व की यात्रा के लिए की जाने वाली शुल्क वृद्धि की घोषणा बाद में की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Gold ETF से अब किनारा कर रहे निवेशक, जनवरी के मुकाबले 78% घटा इन्वेस्टमेंट, देखिए आंकड़े
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Business / Flight Ticket Price: फ्लाइट से ट्रैवल करना होने वाला है महंगा, Air India ने लगाया एक्स्ट्रा चार्ज, यात्रियों की जेब पर फटका

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Financial Planning Tips: कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं? आज से अपनाएं 70/10/10/10 का फॉर्मूला, इस तरह करता है काम

Financial Planning Tips
कारोबार

FD और PPF में से कहां पैसा लगाना है बेहतर? यहां समझिए कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज

Gold Rate Today: सस्ता हो गया सोना-चांदी, तनिष्क और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 14, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Rate Today
कारोबार

Share Market Crash: मार्केट में आज निवेशकों को हुआ 5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, ऑटो, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स सबसे अधिक टूटे

Share Market Crash
कारोबार

दुनिया में बढ़ते युद्धों के बीच ग्लोबल शेयर मार्केट्स की तरफ है निवेशकों का झुकाव, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Global Share Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.