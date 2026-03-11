Flight Ticket Price: फ्लाइट से ट्रैवल करना होने वाला है महंगा, Air India ने लगाया एक्स्ट्रा चार्ज, यात्रियों की जेब पर फटका

पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने जा रहा है। युद्ध के बाद से ही लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से ही ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसके चलते अब एयर इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। मार्च 2026 की शुरुआत से ही आपूर्ति में रुकावटों के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत बढ़ गई है और यात्रियों को अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा।