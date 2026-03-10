Gold ETF से अब किनारा कर रहे निवेशक, जनवरी के मुकाबले 78% घटा इन्वेस्टमेंट, देखिए आंकड़े

फरवरी 2026 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिए सोने और चांदी में किए गए निवेश में गिरावट देखी गई है। पिछले महीने में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में रिकार्ड 24,040 करोड़ रुपये का निवेश किया था। पहली बार यह निवेश इक्विटी फंडों में हुए निवेश के बराबर था। लेकिन मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 का गोल्ड ईटीएफ निवेश 5,255 करोड़ रुपये रहा। यह जनवरी के किए निवेश से 78 फीसदी कम है, जबकि सिल्वर ईटीएफ से 826 करोड़ रुपये की निकासी हुई।