जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ मार्केट, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक तेजी, उधर टूट गये ये स्टॉक्स

भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज मंगलवार को 0.82 फीसदी या 639 अंक की बढ़त के साथ 78,205 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.97 फीसदी या 233 अंक की बढ़त के साथ 24,261 पर बंद हुआ।