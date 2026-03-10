जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ मार्केट, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक तेजी, उधर टूट गये ये स्टॉक्स

शेयर बाजार में आज तेजी दर्ज हुई है।
भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज मंगलवार को 0.82 फीसदी या 639 अंक की बढ़त के साथ 78,205 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर हरे निशान पर और 6 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.97 फीसदी या 233 अंक की बढ़त के साथ 24,261 पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी आज निफ्टी ऑटो में 3.10 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर और निफ्टी केमिकल्स में भी तेजी दर्ज हुई।
