Post Office RD से 10 साल में पाएं 42 लाख रुपये का फंड, जानिए आपको क्या करना होगा

Post Office RD Calculator: अगर आप अपने पैसों को किसी सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाले निवेश विकल्प में लगाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स आपके लिए ही है। इन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी कहते हैं। सरकार हर तीन महीने में इन योजनाओं पर ब्याज दर तय करती है। सरकार समर्थित होने के चलते इन योजनाओं में गारंटीड रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा नहीं है, तो आप हर महीने छोटी-छोटी रकम भी पोस्ट ऑफिस आरडी में डाल सकते हैं। आइए इस योजना से जुड़ी खास बातें जानते हैं।
-डाकघर की आरडी स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक अपना अकाउंट खुलवा सकता है।
-इस स्कीम में सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
-पोस्ट ऑफिस आरडी में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।
-10 साल की उम्र पार कर चुके नाबालिग भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं।
-डाकघर की आरडी स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।
-इस स्कीम में 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।
-पोस्ट ऑफिस आरडी में मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है।
-आप चाहें तो मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे भी बढ़ा सकते हैं।
-इस स्कीम में लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। अकाउंट खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का कर्ज ले सकता है।
आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीना है, तो आप हर महीने 25,000 रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी में डाल सकते हैं। अब 5 साल बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाकर स्कीम की मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा दें। 10 साल तक लगातार निवेश करने पर आपके पास 42,71,364 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें आपकी निवेश राशि 30,00,000 रुपये होगी। वहीं, 12,71,364 रुपये ब्याज आय होगी।
|विवरण
|आंकड़े (₹ में)
|मासिक निवेश
|25,000
|कुल निवेश अवधि
|10 साल
|कुल निवेश राशि
|30,00,000
|मैच्योरिटी राशि
|42,71,364
|अर्जित ब्याज
|12,71,364
आप चाहें, तो पति-पत्नी दोनों मिलकर यह निवेश कर सकते हैं। इससे आप पर निवेश का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दोनों 12500-12500 रुपये बचाकर जॉइंट आरडी अकाउंट में डाल सकते हैं। इससे 10 साल में आपके पास 42 लाख रुपये से ज्यादा का फंड जमा हो जाऐगा।