Post Office RD से 10 साल में पाएं 42 लाख रुपये का फंड, जानिए आपको क्या करना होगा

-इस स्कीम में सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।

-पोस्ट ऑफिस आरडी में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।

-10 साल की उम्र पार कर चुके नाबालिग भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं।

-डाकघर की आरडी स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।

-इस स्कीम में 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।

-पोस्ट ऑफिस आरडी में मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है।

-आप चाहें तो मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे भी बढ़ा सकते हैं।

-इस स्कीम में लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। अकाउंट खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का कर्ज ले सकता है।