कैबिनेट से वोडाफोन-आइडिया को मिली बड़ी राहत! फिर शेयर 10% क्यों टूटा?

दरअसल, कैबिनेट की वोडाफोन आइडिया को दी गई राहत में 87,000 करोड़ से ज्यादा के AGR बकाया पर कोई माफी शामिल नहीं है, मतलब कंपनी को पूरा बकाया चुकाना ही होगा, लेकिन अब FY32 तक ब्याज नहीं लगेगा। मगर, बाजार को उम्मीद ये थी कि AGR बकाया पर कम से कम 50% माफी मिल जाएगी, जो वोडाफोन आइडिया के लिए लंबी अवधि में काफी बड़ी राहत साबित हो सकती थी. मगर ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट ने कुल AGR बकाया पर कोई राहत नहीं दी। अब बाजार को इस बात पर भरोसा कम है कि वोडाफोन आइडिया के FY32 तक इतना फ्री कैश फ्लो जेनरेट कर भी पाएगी या नहीं, जिससे वो वो पूरा बकाया चुका सके।