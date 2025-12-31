जोमैटो, स्विगी ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बढ़ाया इंसेंटिव, क्या न्यू ईयर ईव पर खत्म होगी हड़ताल?

जोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को पीक आवर्स में शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच प्रति ऑर्डर 120–150 का पेआउट ऑफर किया है, जैसा कि वर्कर्स को भेजे गए मैसेज और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने Moneycontrol को बताया है। प्लेटफॉर्म दिन भर में ऑर्डर वॉल्यूम के आधार पर 3,000 तक की कमाई का भी वादा कर रहा है। इसके अलावा, जोमैटो ने ऑर्डर रिजेक्शन और कैंसलेशन पर पेनल्टी को अस्थायी रूप से माफ कर दिया है, जिससे डिलीवरी वर्कर्स का कहना है कि असमान ऑर्डर फ्लो और ज्यादा डिमांड के समय आय के नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। यानी कभी बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं, कभी कम। ज्यादा ऑर्डर आने पर अगर कोई रिस्की या दूर का ऑर्डर आता है, तो वर्कर उसे मना कर सकता है बिना डर के कि कमाई घट जाएगी। जैसे कि न्यू ईयर की पार्टी में ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में अगर कोई ऑर्डर लेना मुश्किल लगे, तो मना करने की आजादी मिल जाती है।