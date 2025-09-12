Patrika LogoSwitch to English

SIP में 100 रुपये डेली के निवेश से आपको मिलेंगे 66 लाख रुपये, 3x12x12x20 का फॉर्मूला इस तरह करेगा काम

SIP Investment Plan: एसआईपी के जरिए कम सैलरी वाले लोग भी रोज थोड़ी-थोड़ी बचत करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यहां आप एनुअल स्टेप अप भी कर सकते हैं।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 12, 2025

SIP Calculator
एसआईपी से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: Pixabay/Pexels)

SIP Fund Investment: इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों के लिये ही नहीं है। रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और मजदूर लोग भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि निवेश करने के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाकर भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी एक विकल्प है। यहां आप लंबे समय में 66 लाख रुपये का फंड भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

3x12x12x20 का फॉर्मूला करेगा काम

अगर आप छोटी-छोटी रकम इन्वेस्ट करके 20 साल में 66 लाख रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो 3x12x12x20 के फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको 3 हजार रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। आपको यह निवेश 12 फीसदी सालाना स्टेप अप के साथ 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में 20 साल तक करना होगा। इससे आपके पास करीब 66 लाख रुपये का फंड जमा हो जाएगा।

क्या होता है एनुअल स्टेप अप?

एसआईपी में एक एनुअल स्टेप अप का फीचर होता है। इसमें निवेशक हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करता है। मान लीजिए आपने 3000 रुपये महीने एसआईपी से शुरुआत की है और 12% एनुअल स्टेप अप रखा है। तो अगले साल आपकी मंथली एसआईपी की रकम 3,360 रुपये होगी। इसके अगले साल मंथली एसआईपी की रकम 3,763 रुपये होगी। समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी तो आप पर इस एसआईपी का बोझ नहीं पड़ेगा।

इस तरह करें निवेश

अगर आप डेली 100 रुपये बचाते हैं, तो महीने के 3000 रुपये होंगे। यह रकम आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सालाना औसत 12 फीसदी रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अब आप 3x12x12x20 फॉर्मूले को यूज करें। 3 हजार रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करें। 12% औसत सालाना रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट करें। 12% एनुअल स्टेप अप रखें और 20 साल तक निवेश करते रहें।

विवरण (Particulars)राशि (₹ में)
मासिक निवेश (SIP)₹3,000
निवेश अवधि20 साल
औसत वार्षिक रिटर्न12%
एनुअल स्टेप-अप12%
कुल निवेश राशि₹25,93,888
कुल ब्याज आय (रिटर्न)₹40,03,400
कुल फंड (20 साल बाद)₹65,97,288

तैयार होगा 66 लाख का फंड

इस निवेश में 20 साल के बाद आपके पास 65,97,288 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 25,93,888 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। साथ ही 40,03,400 रुपये ब्याज आय होगी।

Updated on:

12 Sept 2025 05:34 pm

Published on:

12 Sept 2025 04:17 pm

SIP में 100 रुपये डेली के निवेश से आपको मिलेंगे 66 लाख रुपये, 3x12x12x20 का फॉर्मूला इस तरह करेगा काम

