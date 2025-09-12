SIP में 100 रुपये डेली के निवेश से आपको मिलेंगे 66 लाख रुपये, 3x12x12x20 का फॉर्मूला इस तरह करेगा काम

SIP Fund Investment: इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों के लिये ही नहीं है। रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और मजदूर लोग भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि निवेश करने के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाकर भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी एक विकल्प है। यहां आप लंबे समय में 66 लाख रुपये का फंड भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।