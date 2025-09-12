SIP में 100 रुपये डेली के निवेश से आपको मिलेंगे 66 लाख रुपये, 3x12x12x20 का फॉर्मूला इस तरह करेगा काम

SIP Fund Investment: इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपर क्लास या मिडिल क्लास के लोगों के लिये ही नहीं है। रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और मजदूर लोग भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि निवेश करने के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाकर भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी भी एक विकल्प है। यहां आप लंबे समय में 66 लाख रुपये का फंड भी तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं।
अगर आप छोटी-छोटी रकम इन्वेस्ट करके 20 साल में 66 लाख रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो 3x12x12x20 के फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको 3 हजार रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी। आपको यह निवेश 12 फीसदी सालाना स्टेप अप के साथ 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में 20 साल तक करना होगा। इससे आपके पास करीब 66 लाख रुपये का फंड जमा हो जाएगा।
एसआईपी में एक एनुअल स्टेप अप का फीचर होता है। इसमें निवेशक हर साल मंथली एसआईपी की रकम में एक तय प्रतिशत का इजाफा करता है। मान लीजिए आपने 3000 रुपये महीने एसआईपी से शुरुआत की है और 12% एनुअल स्टेप अप रखा है। तो अगले साल आपकी मंथली एसआईपी की रकम 3,360 रुपये होगी। इसके अगले साल मंथली एसआईपी की रकम 3,763 रुपये होगी। समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी तो आप पर इस एसआईपी का बोझ नहीं पड़ेगा।
अगर आप डेली 100 रुपये बचाते हैं, तो महीने के 3000 रुपये होंगे। यह रकम आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सालाना औसत 12 फीसदी रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अब आप 3x12x12x20 फॉर्मूले को यूज करें। 3 हजार रुपये महीने की एसआईपी से शुरुआत करें। 12% औसत सालाना रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट करें। 12% एनुअल स्टेप अप रखें और 20 साल तक निवेश करते रहें।
|विवरण (Particulars)
|राशि (₹ में)
|मासिक निवेश (SIP)
|₹3,000
|निवेश अवधि
|20 साल
|औसत वार्षिक रिटर्न
|12%
|एनुअल स्टेप-अप
|12%
|कुल निवेश राशि
|₹25,93,888
|कुल ब्याज आय (रिटर्न)
|₹40,03,400
|कुल फंड (20 साल बाद)
|₹65,97,288
इस निवेश में 20 साल के बाद आपके पास 65,97,288 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 25,93,888 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। साथ ही 40,03,400 रुपये ब्याज आय होगी।