कारोबार

Post Office की 5 साल की FD स्कीम में डालें 2 लाख रुपये तो कितने मिलेंगे वापस?

Post Office FD Calculator: पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से 4 तरह की एफडी/टीडी ऑफर करता है। सबसे अधिक ब्याज दर 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी में मिल रहा है।

भारत

Pawan Jayaswal

Sep 01, 2025

Post Office TD Calculator
पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी ऑफर करता है। (PC: Gemini)

इस साल आरबीआई रेपो रेट में हुई गिरावट से बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों को काफी घटा दिया है। एसबीआई की ही बात करें, तो यह विभिन्न अवधियों वाले फिक्स डिपॉजिट्स पर 3.05 फीसदी से लेकर 6.45 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप अपने पैसे पर ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) ऑफर करता है। इसे पोस्ट ऑफिस की एफडी के रूप में भी जाना जाता है।

पोस्ट ऑफिस FD में कितना मिलता है ब्याज?

भारतीय डाक चार तरह की टीडी या एफडी ऑफर करता है। इनमें 7.5 फीसदी तक की उच्च ब्याज दर ऑफर हो रही है। पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल की एफडी में 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल की एफडी में 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। वहीं, 5 साल की एफडी स्कीम में 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।

अवधिब्याज दर
1 साल6.9%
2 साल7%
3 साल7.1%
5 साल7.5%
फोस्ट ऑफिस एफडी रेट्स

कौन कर सकता है इन्वेस्ट?

पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी स्कीम में भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3 एडल्ट्स तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी निवेश कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये से एफडी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है।

5 साल की एफडी में डालें 2 लाख रुपये तो कितने मिलेंगे वापस?

अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में 2 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर 2,89,990 रुपये मिलेंगे। अगर इस एफडी में आप 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 7,24,974 रुपये वापस मिलेंगे। अगर आप 10 लाख रुपये इस एफडी में डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 14,49,948 रुपये मिलेंगे। इस तरह 5 साल में आपको 4,49,948 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे।

Published on:

01 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Business / Post Office की 5 साल की FD स्कीम में डालें 2 लाख रुपये तो कितने मिलेंगे वापस?

