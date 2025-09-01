Post Office की 5 साल की FD स्कीम में डालें 2 लाख रुपये तो कितने मिलेंगे वापस?

इस साल आरबीआई रेपो रेट में हुई गिरावट से बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों को काफी घटा दिया है। एसबीआई की ही बात करें, तो यह विभिन्न अवधियों वाले फिक्स डिपॉजिट्स पर 3.05 फीसदी से लेकर 6.45 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप अपने पैसे पर ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) ऑफर करता है। इसे पोस्ट ऑफिस की एफडी के रूप में भी जाना जाता है।
भारतीय डाक चार तरह की टीडी या एफडी ऑफर करता है। इनमें 7.5 फीसदी तक की उच्च ब्याज दर ऑफर हो रही है। पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल की एफडी में 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल की एफडी में 7.1 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। वहीं, 5 साल की एफडी स्कीम में 7.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।
|अवधि
|ब्याज दर
|1 साल
|6.9%
|2 साल
|7%
|3 साल
|7.1%
|5 साल
|7.5%
पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी स्कीम में भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3 एडल्ट्स तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी निवेश कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये से एफडी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है।
अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में 2 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर 2,89,990 रुपये मिलेंगे। अगर इस एफडी में आप 5 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 7,24,974 रुपये वापस मिलेंगे। अगर आप 10 लाख रुपये इस एफडी में डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर 14,49,948 रुपये मिलेंगे। इस तरह 5 साल में आपको 4,49,948 रुपये ब्याज के मिल जाएंगे।