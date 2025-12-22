पहले डॉक्टर फिर छोड़ी IAS की नौकरी; अब चलाते हैं ₹28,000 करोड़ की कंपनी



लेकिन कदम यहीं रुके, 22 साल की छोटी सी उम्र में ही जब लोग अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, रोमन ने UPSC क्लियर कर लिया. जिसे पास करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उनका सेलेक्शन होगा, रोमन ने इस उपलब्धि को आसानी से हासिल कर लिया और IAS ऑफिसर बन गए. उन्हें मध्य प्रदेश कैडर दिया गया और उन्होंने जबलपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करना भी शुरू किया.