Gold Price Today: सोने के जेवर खरीदने जा रहे हैं? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज भारी तेजी देखी जा रही है। सोने का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार दोपहर 1.41 फीसदी या 1886 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,082 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 2.39 फीसदी या 4,981 रुपये की बढ़त के साथ 2,13,420 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,33,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,30,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,18,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,08,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 86,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,01,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,35,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,36,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,02,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,02,110 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 79,420 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 22 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,24,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
