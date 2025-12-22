Gold Price Today: सोने के जेवर खरीदने जा रहे हैं? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोने का रेट 1,33,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,30,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,18,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,08,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 86,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है।