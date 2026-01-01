इंफोसिस में ऑफिस बॉय की नौकरी की, अब हैं दो स्टार्टअप्स के CEO, PM मोदी कर चुके हैं तारीफ

मगर, भगत ने अपनी पढ़ाई को अपनी महत्वाकांक्षाओं के आड़े नहीं आने दिया। उनके मन में एनिमेशन और डिजाइन सीखने को लेकर जबरदस्त इच्छा पैदा हुई। इसलिए उन्होंने एक एनिमेशन क्लास को ज्वाइन कर लिया। अब वो दिन में ऑफिस बॉय का काम करते, शाम को एनिमेशन की क्लास करते। इस समर्पण का फल मिला और उन्हें मुंबई में एक जॉब मिली, फिर बाद में वो ज्यादा अच्छी नौकरी की तलाश में हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में भगत ने पाइथन और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गहराई से काम किया, जिसने उनकी भविष्य की कामयाबी के लिए रास्ता तैयार किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि ढेर सारे विजुअल इफेक्ट्स बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। अगर एक लाइब्रेरी बना दी जाए, जिसमें बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले टेम्पलेट्स हों, तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। उन्होंने अपने इस आइडिया पर काम शुरू किया और कई डिजाइन बनाकर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया।