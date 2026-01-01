CV रखिए तैयार! 2026 में मिलेंगी 1.2 करोड़ नौकरियां; ये 3 सेक्टर्स रहेंगे फोकस में, महिलाओं को मिलेगा ज्यादा मौका

टेलीकॉम, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर, ये तीन सेक्टर्स करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट साइज रखते हैं, करीब 4.2 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, यानी भारत के कुल वर्कफोर्स का 8.7% यहां से आता है। टीमलीज की रिपोर्ट के मुताबिक इन सेक्टर्स में FY26 तक 1.2 करोड़ और नौकरियां जुड़ने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तीनों सेक्टर्स में 4.2 करोड़ की वर्कफोर्स में से करीब 46 लाख स्पेशलाइज्ड रोल्स कार्यरत हैं। अनुमान ये है कि FY26 तक बनने वाली नौकरियों में से 17% स्पेशलाइज्ड स्किल्स सेक्टर में होंगी।