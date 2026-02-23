PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान के 2000 रुपये खाते में कब आएंगे? फार्मर आईडी पर जान लें नया नियम

एक ही फैमिली के एक से ज्यादा मेंबर्स द्वारा योजना का लाभ लेने या एक फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले मामले योजना के अपवर्जन नियमों मे आते हैं। सरकार ने ऐसे कई मामलों की पहचान की है। ऐसे में कुछ किसानों की किस्त रुक सकती है। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तब तक के लिए किस्त रोक दी जाएगी। आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर यह पता कर सकते हैं कि 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं। इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर नो योर स्टेटस या बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाना होगा।