2025 में इस शेयर ने दिया 850% रिटर्न, 10 रुपये से 422 रुपये पर पहुंचा, जानिए वजह

उतार-चढ़ाव भरे बाजार में Elitecon International ने निवेशकों को चौंका दिया है। 850% YTD रिटर्न और 5% अपर सर्किट के साथ यह स्मॉल-कैप शेयर फिर चर्चा में आ गया है, हालांकि ऊंचे रिटर्न के साथ जोखिम भी बना हुआ है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 31, 2025

share market

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच स्मॉल-कैप शेयर Elitecon International ने अपर सर्किट के साथ बाजार में मजबूत शुरुआत की है, जिससे शेयर ने निवेशकों का खास ध्यान खींच लिया है। 31 दिसंबर को यह शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 99.80 रुपये पर बंद हुआ। लगातार कमजोरी के बाद आई इस तेजी ने एक बार फिर शेयर में खरीदारी का माहौल बना दिया है और बाजार में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न

हालिया अस्थिरता के बावजूद, Elitecon International ने लंबी अवधि के निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक (YTD) यह शेयर करीब 850% तक चढ़ चुका है। वहीं अगस्त 2024 से अब तक देखें तो इसमें 7,500% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। यही कारण है कि इस शेयर को अब मल्टीबैगर कैटेगरी में रखा जा रहा है।

52-वीक हाई और लो

पिछले एक साल में शेयर ने काफी उतार-चढ़ाव देखा है। 25 अगस्त 2025 को इसका 52-वीक हाई 422.65 रुपये रहा, जबकि 31 दिसंबर 2024 को 52-वीक लो 10.17 रुपये दर्ज किया गया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि जहां इसमें जोखिम मौजूद है, वहीं रिटर्न के मौके भी उतने ही बड़े रहे हैं।

तेजी की वजह

कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी उधार लेने की सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी है। इससे कारोबार विस्तार और वित्तीय लचीलापन बढ़ने की उम्मीद जगी है, जिसने शेयर में तेजी को बल दिया है। हालांकि, यह एक स्मॉल-कैप शेयर है और इसमें तेज उतार-चढ़ाव आम है, इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च और जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी है।

Hindi News / Business / 2025 में इस शेयर ने दिया 850% रिटर्न, 10 रुपये से 422 रुपये पर पहुंचा, जानिए वजह

