2025 में इस शेयर ने दिया 850% रिटर्न, 10 रुपये से 422 रुपये पर पहुंचा, जानिए वजह

कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी उधार लेने की सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी है। इससे कारोबार विस्तार और वित्तीय लचीलापन बढ़ने की उम्मीद जगी है, जिसने शेयर में तेजी को बल दिया है। हालांकि, यह एक स्मॉल-कैप शेयर है और इसमें तेज उतार-चढ़ाव आम है, इसलिए निवेश से पहले पूरी रिसर्च और जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी है।