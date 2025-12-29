सोना-चांदी ही नहीं, इन Metal Stocks ने भी 2025 में दिया शानदार रिटर्न, 27% उछली इंडेक्स

विशेषज्ञों के मुताबिक मेटल शेयरों की इस रैली के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती, कमजोर होता डॉलर मेटल को डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड व रिन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ते सरकारी खर्च से मेटल की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर जैसी धातुओं में सप्लाई की कमी, इलैक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी मजबूत मांग और नई खदानों में निवेश की कमी ने कीमतों को ऊपर चढ़ाया है।