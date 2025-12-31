31 दिसंबर 2025,

बुधवार

कारोबार

साल के आखिरी दिन सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक उछला, इन शेयरों में आई तेजी

साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार ने मजबूती के साथ विदाई ली। ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के दम पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हरे निशान में बंद हुए, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखा।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 31, 2025

share market

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Pexels)

साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार का अंत किया। घरेलू बाजार में दिनभर खरीदारी का माहौल बना रहा, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। निवेशकों की दिलचस्पी ऑटो, मेटल और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली।

निफ्टी 50: पिछले बंद से मजबूत बढ़त

निफ्टी 50 ने पिछले बंद के मुकाबले मजबूती दिखाई और कारोबार के अंत में 26,129.60 पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी में 25,938.85 के पिछले बंद से 190.75 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जो 0.74 प्रतिशत की तेजी को दर्शाती है। कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 25,969.00 और ऊपरी स्तर 26,187.95 रहा। बाजार में तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 50 में से 44 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि केवल 6 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स भी तेजी के साथ बंद

बीएसई सेंसेक्स ने भी आज मजबूत प्रदर्शन किया। सेंसेक्स का पिछला बंद 84,675.08 था, जबकि आज यह बढ़त के साथ 85,220.60 पर बंद हुआ। यानी सेंसेक्स में 545.52 अंकों की तेजी रही, जो 0.64 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाती है। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 84,705.57 का निचला और 85,437.17 का ऊपरी स्तर छुआ।

किन शेयरों ने बाजार को दिया सहारा, कहां दिखी कमजोरी

आज के कारोबार में JSW Steel, Tata Steel, ONGC, Kotak Bank, Reliance, Axis Bank और Titan जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को मजबूती मिली। वहीं दूसरी ओर TCS, Infosys, Tech Mahindra, Bajaj Finance और कुछ आईटी व फाइनेंशियल शेयरों में हल्की बिकवाली रही, जिसने तेजी की रफ्तार को कुछ हद तक सीमित किया। कुल मिलाकर बाजार में सकारात्मक रुझान बना रहा और निवेशकों ने साल के अंतिम सत्र में भरोसे के साथ हिस्सेदारी दिखाई।

