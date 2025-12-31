साल के आखिरी दिन सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक उछला, इन शेयरों में आई तेजी

निफ्टी 50 ने पिछले बंद के मुकाबले मजबूती दिखाई और कारोबार के अंत में 26,129.60 पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी में 25,938.85 के पिछले बंद से 190.75 अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जो 0.74 प्रतिशत की तेजी को दर्शाती है। कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 25,969.00 और ऊपरी स्तर 26,187.95 रहा। बाजार में तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 50 में से 44 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि केवल 6 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।