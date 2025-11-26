Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Calculator: भारतीय डाक अपने ग्राहकों को 4 तरह की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट ऑफर करता है। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 26, 2025

Post Office FD Calculator

पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी स्कीम ऑफर करता है। (PC: Freepik)

Post Office FD Calculator: बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दर अब इतने आकर्षक नहीं रह गए हैं। इस साल रेपो रेट में हुई गिरावट के साथ ही बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरों को घटा दिया है। क्या आपको पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करवा सकते हैं? दरअसल, भारतीय डाक अपने ग्राहकों को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) ऑफर करता है। यह एफडी की तरह ही है। इसलिए यह पोस्ट ऑफिस एफडी के नाम से भी जानी जाती है।

Post Office ऑफर कर रहा 4 तरह की FD

पोस्ट ऑफिस टीडी या एफडी में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में 4 तरह की एफडी होती है। इनमें 6.9 फीसदी से 7.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है। एक साल की एफडी पर 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल की एफडी पर 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल की एफडी पर 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। वहीं, 5 साल की एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यानी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है।

एफडी अवधिब्याज दर
1 साल6.9%
2 साल7.0%
3 साल7.1%
5 साल7.5%

Post Office FD में कौन कर सकता है इन्वेस्ट?

पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। आप इसमें सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप यहां 3 एडल्ट्स तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

निवेश राशि (₹)मैच्योरिटी राशि (₹)कुल लाभ (₹)
5,00,0007,24,9742,24,974
10,00,00014,49,9484,49,948
15,00,00021,74,9226,74,922

5 साल की एफडी में 5 लाख डालें तो कितने मिलेंगे वापस

अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 7,24,974 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस एफडी में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 14,49,948 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस एफडी में 15 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 21,74,922 रुपये मिलेंगे। यानी 6,74,922 रुपये का सीधा फायदा होगा।

ये भी पढ़ें

SIP Calculator: रोज 60 रुपये की बचत से भी बन सकता है 55 लाख का फंड, एसआईपी में इस तरह करना होगा निवेश
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 06:01 pm

Hindi News / Business / Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Penny Stocks में पैसा लगाना चाह रहे तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

Investment Tips
कारोबार

ब्रिटेन छोड़ दुबई के NAIA आइलैंड में क्यों बस रहे लक्ष्मी मित्तल, ऐसा क्या है यहां खास?

Lakshmi Mittal
कारोबार

SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका

SIP Calculation
कारोबार

New Labour Codes: नौकरी जाने के ‘दर्द’ पर मरहम लगाएगा नया लेबर कोड! सरकार ने कर दिया इंतजाम

Re skilling Fund
कारोबार

Mandi Bhav: सोयाबीन और धान के भाव तेज, लहसुन हुआ मंदा, जानें कोटा मंडी के भाव

Lehsun Ka Bhav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.