Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

पोस्ट ऑफिस टीडी या एफडी में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में 4 तरह की एफडी होती है। इनमें 6.9 फीसदी से 7.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है। एक साल की एफडी पर 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल की एफडी पर 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल की एफडी पर 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। वहीं, 5 साल की एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यानी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है।