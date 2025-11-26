Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

पोस्ट ऑफिस 4 तरह की एफडी स्कीम ऑफर करता है। (PC: Freepik)
Post Office FD Calculator: बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दर अब इतने आकर्षक नहीं रह गए हैं। इस साल रेपो रेट में हुई गिरावट के साथ ही बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरों को घटा दिया है। क्या आपको पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करवा सकते हैं? दरअसल, भारतीय डाक अपने ग्राहकों को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट (TD) ऑफर करता है। यह एफडी की तरह ही है। इसलिए यह पोस्ट ऑफिस एफडी के नाम से भी जानी जाती है।
पोस्ट ऑफिस टीडी या एफडी में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में 4 तरह की एफडी होती है। इनमें 6.9 फीसदी से 7.5 फीसदी तक ब्याज मिलता है। एक साल की एफडी पर 6.9 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 2 साल की एफडी पर 7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। 3 साल की एफडी पर 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। वहीं, 5 साल की एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यानी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है।
|एफडी अवधि
|ब्याज दर
|1 साल
|6.9%
|2 साल
|7.0%
|3 साल
|7.1%
|5 साल
|7.5%
पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। आप इसमें सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप यहां 3 एडल्ट्स तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
|निवेश राशि (₹)
|मैच्योरिटी राशि (₹)
|कुल लाभ (₹)
|5,00,000
|7,24,974
|2,24,974
|10,00,000
|14,49,948
|4,49,948
|15,00,000
|21,74,922
|6,74,922
अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 7,24,974 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस एफडी में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 14,49,948 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस एफडी में 15 लाख रुपये डालते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 21,74,922 रुपये मिलेंगे। यानी 6,74,922 रुपये का सीधा फायदा होगा।
