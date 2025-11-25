SIP Calculator: रोज 60 रुपये की बचत से भी बन सकता है 55 लाख का फंड, एसआईपी में इस तरह करना होगा निवेश

SIP Calculator: क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी पावर क्या होती है? यह कंपाउंडिंग है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दरअसल ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। इससे समय के साथ आपका रिटर्न काफी अधिक बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश करने का एक तरीका है। इसमें हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करनी होती है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने अपनी सैलरी में से एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।