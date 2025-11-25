SIP Calculator: रोज 60 रुपये की बचत से भी बन सकता है 55 लाख का फंड, एसआईपी में इस तरह करना होगा निवेश

एसआईपी से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: Gemini)
SIP Calculator: क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी पावर क्या होती है? यह कंपाउंडिंग है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दरअसल ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। इससे समय के साथ आपका रिटर्न काफी अधिक बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश करने का एक तरीका है। इसमें हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करनी होती है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने अपनी सैलरी में से एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
आप चाहें तो 60 रुपये डेली के बचाकर भी लॉन्ग टर्म में 55 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई संतान हुई है। आप अपने बच्चे के जन्म से ही रोज 60 रुपये यानी महीने के 1800 रुपये बचाना शुरू कर दें। इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अगर आप 30 साल तक यह निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 55,45,752 रुपये होंगे। इसमें 6,48,000 रुपये निवेश राशि और 48,97,752 रुपये ब्याज आय होगी।
|विवरण
|आंकड़ा
|रोज बचत
|₹60
|मासिक निवेश (SIP)
|₹1,800
|अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न
|12%
|कुल निवेश अवधि
|30 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|₹6,48,000
|अनुमानित मैच्योरिटी राशि
|₹55,45,752
|कुल ब्याज / मुनाफा
|₹48,97,752
अगर आपको इस निवेश में 15 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 1,01,37,187 रुपये होंगे। इसमें 6,48,000 रुपये निवेश राशि और 94,89,187 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आपको इस निवेश में 18 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो मैच्योरिटी पर आपको पास 1,87,08,111 रुपये होंगे। यहां आपकी ब्याज आय 1,80,60,111 रुपये होगी।
|वार्षिक रिटर्न
|कुल निवेश राशि
|मैच्योरिटी राशि
|कुल ब्याज आय
|12%
|₹6,48,000
|₹55,45,752
|₹48,97,752
|15%
|₹6,48,000
|₹1,01,37,187
|₹94,89,187
|18%
|₹6,48,000
|₹1,87,08,111
|₹1,80,60,111
एसआईपी भी कई प्रकार की होती हैं। ऊपर हमने रेगुलर एसआईपी की बात की है। इसके अलावा टॉप-अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी, परपेच्युअल एसआईपी, मल्टी एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, इक्विटी एसआईपी, डेट एसआईपी और टैक्स सेविंग एसआईपी भी होती है।
