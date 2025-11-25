Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP Calculator: रोज 60 रुपये की बचत से भी बन सकता है 55 लाख का फंड, एसआईपी में इस तरह करना होगा निवेश

SIP Calculator: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी भी कई तरह की होती है। जैसे- फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी,टॉप-अप एसआईपी, रपेच्युअल एसआईपी, मल्टी एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, इक्विटी एसआईपी, डेट एसआईपी और टैक्स सेविंग एसआईपी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 25, 2025

SIP Calculator

एसआईपी से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: Gemini)

SIP Calculator: क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी पावर क्या होती है? यह कंपाउंडिंग है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दरअसल ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। इससे समय के साथ आपका रिटर्न काफी अधिक बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश करने का एक तरीका है। इसमें हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करनी होती है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने अपनी सैलरी में से एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

60 रुपये डेली बचाकर भी बना सकते हैं 55 लाख का फंड

आप चाहें तो 60 रुपये डेली के बचाकर भी लॉन्ग टर्म में 55 लाख रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कोई संतान हुई है। आप अपने बच्चे के जन्म से ही रोज 60 रुपये यानी महीने के 1800 रुपये बचाना शुरू कर दें। इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न आसानी से मिल जाता है। अगर आप 30 साल तक यह निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 55,45,752 रुपये होंगे। इसमें 6,48,000 रुपये निवेश राशि और 48,97,752 रुपये ब्याज आय होगी।

विवरणआंकड़ा
रोज बचत₹60
मासिक निवेश (SIP)₹1,800
अनुमानित औसत वार्षिक रिटर्न12%
कुल निवेश अवधि30 वर्ष
कुल निवेश राशि₹6,48,000
अनुमानित मैच्योरिटी राशि₹55,45,752
कुल ब्याज / मुनाफा₹48,97,752

18% सालाना ब्याज पर बनेगा 1,87,08,111 रुपये का फंड

अगर आपको इस निवेश में 15 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो मैच्योरिटी पर आपके पास 1,01,37,187 रुपये होंगे। इसमें 6,48,000 रुपये निवेश राशि और 94,89,187 रुपये ब्याज आय होगी। अगर आपको इस निवेश में 18 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो मैच्योरिटी पर आपको पास 1,87,08,111 रुपये होंगे। यहां आपकी ब्याज आय 1,80,60,111 रुपये होगी।

वार्षिक रिटर्नकुल निवेश राशिमैच्योरिटी राशिकुल ब्याज आय
12%₹6,48,000₹55,45,752₹48,97,752
15%₹6,48,000₹1,01,37,187₹94,89,187
18%₹6,48,000₹1,87,08,111₹1,80,60,111

कितनी तरह की होती हैं एसआईपी?

एसआईपी भी कई प्रकार की होती हैं। ऊपर हमने रेगुलर एसआईपी की बात की है। इसके अलावा टॉप-अप एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी, ट्रिगर एसआईपी, परपेच्युअल एसआईपी, मल्टी एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, इक्विटी एसआईपी, डेट एसआईपी और टैक्स सेविंग एसआईपी भी होती है।

ये भी पढ़ें

Gold Price Outlook: सोने में आ सकती है 20% की भारी तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का है अनुमान, जानिए क्या बताई वजह
कारोबार
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 05:01 pm

Hindi News / Business / SIP Calculator: रोज 60 रुपये की बचत से भी बन सकता है 55 लाख का फंड, एसआईपी में इस तरह करना होगा निवेश

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Outlook: सोने में आ सकती है 20% की भारी तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का है अनुमान, जानिए क्या बताई वजह

Gold Price Outlook
कारोबार

पाकिस्तान हर साल भ्रष्टाचार की वजह से अपनी GDP का 6% खो रहा है, IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट !

Pakistan Corruption IMF
विदेश

कॉरपोरेट जॉब छोड़ चले गए पहाड़, हॉस्टल्स में 3 साल वॉलंटियरिंग की फिर खोल लिया कैफे, अब मजे से जी रहे जिंदगी

Success Story
कारोबार

Rajasthan Mandi: इतने रुपए मंदा हुआ गेहूं और लहसुन, 2 लाख 20 हजार कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा

IT से लेकर MSME और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक… नए लेबर कोड्स से इन 10 तरह के कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा

New labour codes benefits
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.