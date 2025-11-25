Gold Price Outlook: सोने में आ सकती है 20% की भारी तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का है अनुमान, जानिए क्या बताई वजह

न्यूयॉर्क फेड के चेयरमैन जॉन विलियम्स के बयान के बाद दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गईं हैं। रॉयटर्स के अनुसार, विलियम्स ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती इन्फ्लेशन कंट्रोल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आर्थिक स्थिरता में मदद करेगी। CME FedWatch Tool के अनुसार, दिसंबर में रेट कट की संभावना अब 81% है, जो पिछले सप्ताह 40% थी। चूंकि सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए ब्याज दरों में गिरावट होने पर इसमें निवेश की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घटती है, जो आमतौर पर सोने के लिए सकारात्मक होती है।