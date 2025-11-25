IT से लेकर MSME और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक… नए लेबर कोड्स से इन 10 तरह के कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा

New Labour Codes: देश में पुराने श्रम कानून की जगह चार नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं। इन नई श्रम संहिताओं से देश के करोड़ों कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है। इन चार लेबर कोड्स में कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 शामिल हैं। नई श्रम संहिताएं विभिन्न सेक्टर्स के कर्मचारियों को कई नए अधिकार प्रदान करती हैं। इनमें ग्रेच्युटी, समय पर वेतन भुगतान, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, निर्धारित कार्य समय आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं कि नए लेबर कोड्स से किस सेक्टर के कर्मचारिओं को क्या फायदे होंगे।