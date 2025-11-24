New Labour Codes Explained: नए श्रम कानूनों से क्या घट जाएगा आपका वेतन? समझिए ‘टेक होम सैलरी’ का पूरा कैलकुलेशन

मान लेते हैं कि आपकी मंथली CTC 1,00,000 रुपये है, तो बेसिक सैलरी न्यूनतम 50,000 रुपये होनी चाहिए। (जो कि नया कानून लागू होने के बाद हो गया है)। PF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12-12% योगदान जाता है (बेसिक + DA पर)। मान लीजिए अभी आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो आप और आपकी कंपनी PF के तौर पर 3,000-3,000 रुपये का योगदान करते हैं। यानी कुल 6,000 रुपये महीने का योगदान होता है। अब नया कानून लागू होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये हो जाएगी। तब आप और आपकी कंपनी 12% के हिसाब से 6,000+6,000= 12,000 रुपये का PF योगदान करेंगे। मतलब ये कि आपकी टेक होम सैलरी 3,000 रुपये प्रति महीना कम हो जाएगी, मगर PF में योगदान बढ़ने से लंबी अवधि में पेंशन की राशि ज्यादा होगी।