Post Office की इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 8,000 रुपये इनकम, Wife के साथ इस तरह करें निवेश

-इस स्कीम में एक बार निवेश करना होता है और फिर हर महीने ब्याज आय निवेशक के खाते में आती है।

-इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस दौरान हर महीने आपको फिक्स रकम मिलती रहेगी।

-इस स्कीम में आपको 5 साल तक हर महीने अधिकतम 9,250 रुपये ब्याज मिल सकता है।

-मैच्योरिटी के बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम वापस मिल जाती है।

-इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है।

-पोस्ट ऑफिस एमआईएस में सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं।

-पोस्ट ऑफिस एमआईएस में न्यूनतम 1000 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

-इस स्कीम में सिंगल अकाउंट के अंदर अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं।