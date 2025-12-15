15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

सॉफ्ट ड्रिंक और शैंपू के बाद Ready-To-Cook फूड मार्केट में आने वाली है Reliance, इस कंपनी को खरीदने की तैयारी

रिलायंस स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड बिजनेस में एंट्री की तैयारी कर रहा है। RCPL, इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है, जिससे रिलायंस पहले स्थानीय और फिर राष्ट्रीय स्तर पर FMCG बाजार में विस्तार करेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 15, 2025

Reliance Company

रिलायंस रेडी टू ईट मार्केट में एंट्री करने जा रही है। (PC: ANI)

कैम्पा कोला सॉफ्ट ड्रिंक और वेलवेट शैम्पू के बाद रिलायंस अब स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड बिजनेस में कदम रखने वाली है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलांयस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड उद्यम्स एग्रो फूड (Udhaiyams Agro Foods) में एक बड़ा हिस्सा खरीदने की प्लानिंग कर रही है। रिलायंस के इस कदम का मकसद पहले स्थानीय बाजारों में मजबूत पकड़ बनाना और फिर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है।

बहुसंख्यक हिस्सेदारी खरीदेगा रिलायंस

उद्यम्स एग्रो फूड्स की मूल कंपनी श्री लक्ष्मी एग्रो फूड्स के मालिक एस. सुधाकर और एस. दिनकर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस के साथ इस डील के बाद उद्यम्स के मालिक एस. सुधाकर और एस. दिनकर के पास अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रह जाएगी। वहीं, बहुसंख्यक हिस्सेदारी रिलायंस के पास होगी।

RCPL का तेजी से हो रहा विस्तार

रिलायंस का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब रिलायंस रिटेल अपने FMCG बिजनेस को बढ़ाने के प्रयासों में लगा हुआ है। पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस में अपनी पहचान और गहरी करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने RCPL की स्थापना की है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा है। इसका लक्ष्य भारतीय बाजार में एक प्रमुख उपभोक्ता ब्रांड बनना है। इस कारोबार में कई ड्रिंक्स और फूड ब्रांड शामिल हैं। जैसे ​ड्रिंक्स ब्रांड में कैम्पा, श्योर वॉटर, और स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। वहीं, फूड ब्रांड में सिल जैम, लोटस चॉकलेट, और एलन बगल्स चिप्स। इसके साथ ही वेलवेट शैम्पू और टीरा ब्यूटी जैसे पर्सनल केयर के ब्रांड भी शामिल हैं।

क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?

इन्वेस्टमेंट बैंकर इक्विरस कैपिटल (Equirus Capital) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान भारत के कंज्यूमर सेक्टर में 21,200 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे हुए। यह आंकड़ा पिछले चार सालों में सबसे अधिक है। सौदों की संख्या के हिसाब से फूड एंड बेवरेज (F&B) सेक्टर सबसे आगे रहा, कुल सौदों में से 74% सौदे F&B सेक्टर में थे।

Imarc Group के अनुसार, भारत का पैकेज्ड फूड बाजार 2033 तक 224.8 अरब डॉलर की बिक्री तक पहुंच जाएगा। कंपनी ने इस वृद्धि का कारण तेज शहरीकरण, सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के विस्तार को बताया है।

ये भी पढ़ें

Credit Card का कैसे उठाएं भरपूर फायदा, जान लें ये 7 बातें
कारोबार
Credit Card

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

15 Dec 2025 01:27 pm

Published on:

15 Dec 2025 01:26 pm

Hindi News / Business / सॉफ्ट ड्रिंक और शैंपू के बाद Ready-To-Cook फूड मार्केट में आने वाली है Reliance, इस कंपनी को खरीदने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

2026 में 'धुरंधर' साबित हो सकते हैं ये Stocks, क्या आपने कोई खरीदा?

Stocks to Buy
कारोबार

IndiGo, Air India और SpiceJet की फ्लाइट्स में होगी देरी, एयरलाइंस ने यात्रियों को किया सतर्क, जानिए वजह

Delhi Weather Forecast
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में लगातार जारी है तेजी, चांदी में फिर से जबरदस्त उछाल, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कारोबार

क्या चांदी होगी क्रैश? सिल्वर को लेकर सामने आया बड़ा अनुमान

Gold Silver Price Today
कारोबार

FIIs ने हर घंटे बेचे 152 करोड़ रुपये के शेयर! फिर भी बाजार क्यों नहीं टूटा?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.