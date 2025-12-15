सॉफ्ट ड्रिंक और शैंपू के बाद Ready-To-Cook फूड मार्केट में आने वाली है Reliance, इस कंपनी को खरीदने की तैयारी

रिलायंस रेडी टू ईट मार्केट में एंट्री करने जा रही है। (PC: ANI)
कैम्पा कोला सॉफ्ट ड्रिंक और वेलवेट शैम्पू के बाद रिलायंस अब स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड बिजनेस में कदम रखने वाली है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलांयस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड उद्यम्स एग्रो फूड (Udhaiyams Agro Foods) में एक बड़ा हिस्सा खरीदने की प्लानिंग कर रही है। रिलायंस के इस कदम का मकसद पहले स्थानीय बाजारों में मजबूत पकड़ बनाना और फिर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है।
उद्यम्स एग्रो फूड्स की मूल कंपनी श्री लक्ष्मी एग्रो फूड्स के मालिक एस. सुधाकर और एस. दिनकर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस के साथ इस डील के बाद उद्यम्स के मालिक एस. सुधाकर और एस. दिनकर के पास अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रह जाएगी। वहीं, बहुसंख्यक हिस्सेदारी रिलायंस के पास होगी।
रिलायंस का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब रिलायंस रिटेल अपने FMCG बिजनेस को बढ़ाने के प्रयासों में लगा हुआ है। पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस में अपनी पहचान और गहरी करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने RCPL की स्थापना की है।
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा है। इसका लक्ष्य भारतीय बाजार में एक प्रमुख उपभोक्ता ब्रांड बनना है। इस कारोबार में कई ड्रिंक्स और फूड ब्रांड शामिल हैं। जैसे ड्रिंक्स ब्रांड में कैम्पा, श्योर वॉटर, और स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। वहीं, फूड ब्रांड में सिल जैम, लोटस चॉकलेट, और एलन बगल्स चिप्स। इसके साथ ही वेलवेट शैम्पू और टीरा ब्यूटी जैसे पर्सनल केयर के ब्रांड भी शामिल हैं।
इन्वेस्टमेंट बैंकर इक्विरस कैपिटल (Equirus Capital) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान भारत के कंज्यूमर सेक्टर में 21,200 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे हुए। यह आंकड़ा पिछले चार सालों में सबसे अधिक है। सौदों की संख्या के हिसाब से फूड एंड बेवरेज (F&B) सेक्टर सबसे आगे रहा, कुल सौदों में से 74% सौदे F&B सेक्टर में थे।
Imarc Group के अनुसार, भारत का पैकेज्ड फूड बाजार 2033 तक 224.8 अरब डॉलर की बिक्री तक पहुंच जाएगा। कंपनी ने इस वृद्धि का कारण तेज शहरीकरण, सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी के विस्तार को बताया है।
