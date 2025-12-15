सॉफ्ट ड्रिंक और शैंपू के बाद Ready-To-Cook फूड मार्केट में आने वाली है Reliance, इस कंपनी को खरीदने की तैयारी

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा है। इसका लक्ष्य भारतीय बाजार में एक प्रमुख उपभोक्ता ब्रांड बनना है। इस कारोबार में कई ड्रिंक्स और फूड ब्रांड शामिल हैं। जैसे ​ड्रिंक्स ब्रांड में कैम्पा, श्योर वॉटर, और स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। वहीं, फूड ब्रांड में सिल जैम, लोटस चॉकलेट, और एलन बगल्स चिप्स। इसके साथ ही वेलवेट शैम्पू और टीरा ब्यूटी जैसे पर्सनल केयर के ब्रांड भी शामिल हैं।