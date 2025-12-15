5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न, आज फिर लगा अपर सर्किट

कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि इस लंबे समय के सप्लाई ऑर्डर से कंपनी को आने वाले समय में एक्सपोर्ट की स्पष्ट ग्रोथ दिखेगी. यह एग्रीमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और ऑपरेशन्स को स्थिर बनाने में मदद करेगा. साथ ही, इससे मिडिल ईस्ट के बाजारों में हमारी मौजूदगी और मजबूत होगी, जो हमारी भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है. कंपनी ने बताया कि इस एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, उत्पादों को बनाने, स्टोर करने और शिपिंग करने की जिम्मेदारी Elitecon International की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Golden Cryo के पास होगी.