15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाजार

5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न, आज फिर लगा अपर सर्किट

एलीटिकोन को 97.35 मिलियन डॉलर यानी करीब 875 करोड़ रुपये का एक बड़ा लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयरों में यह तेजी देखी जा रही है.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 15, 2025

इस स्टॉक में लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लग रहा है. (PC: Canva)

BSE लिस्टेड FMCG कंपनी एलीटिकोन इंटरनेशनल (Elitecon International) में आज 5% का अपर सर्किट लगा और ये शेयर 114.84 रुपये पर पहुंच गया. ये लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन रहा, जब इस मल्टीबैगर स्टॉक में अपर सर्किट लगा है. इस जबरदस्त तेजी के साथ कुल मार्केट कैप 18,357 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

मिला बड़ा ऑर्डर, इसलिए आई इतनी तेजी


दरअसल, एलीटिकोन को 97.35 मिलियन डॉलर यानी करीब 875 करोड़ रुपये का एक बड़ा लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयरों में यह तेजी देखी जा रही है. पिछले छह दिनों से इस स्टॉक में लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है. कंपनी को यह दो साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की कंपनी Yuvi International Trade FZE से मिला है. इस समझौते के तहत कंपनी सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और तंबाकू से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगी.

इस कॉन्ट्रैक्ट में एक साल का 'लॉक-इन पीरियड' भी शामिल है, जिससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम स्थिर बना रहेगा. कंपनी का कहना है कि इस डील से उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग बेहतर होगी. साथ ही, मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की की पकड़ और मजबूत होगी, जहां इन उत्पादों की काफी मांग है.

कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि इस लंबे समय के सप्लाई ऑर्डर से कंपनी को आने वाले समय में एक्सपोर्ट की स्पष्ट ग्रोथ दिखेगी. यह एग्रीमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और ऑपरेशन्स को स्थिर बनाने में मदद करेगा. साथ ही, इससे मिडिल ईस्ट के बाजारों में हमारी मौजूदगी और मजबूत होगी, जो हमारी भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है. कंपनी ने बताया कि इस एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, उत्पादों को बनाने, स्टोर करने और शिपिंग करने की जिम्मेदारी Elitecon International की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Golden Cryo के पास होगी.

5 लाख 1 साल में बन गए 70 लाख!


इस स्टॉक का प्राइस जिस रफ्तार से बढ़ा है, वो हैरान करने वाला है. आज से ठीक साल भर पहले 13 दिसंबर, 2024 को इस शेयर की कीमत थी 8.18 रुपये, जो कि इसका 52 हफ्तों का निचला स्तर भी है. आज 15 दिसंबर, 205 को इसकी कीमत हो चुकी है 114.84 रुपये. यानी इसने एक साल में इस शेयर ने 1,300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हालांकि अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई 2422.65 रुपये से काफी नीचे है, जो कि इसने 25 अगस्त 2025 को बनाया था.

अब जरा सोचिए कि अगर किसी ने इस स्टॉक में आज से साल भर पहले इसमें 5 लाख रुपये निवेश किए होते, तो 8.18 के भाव पर कुल 61,125 शेयर मिलते.तो आज की तारीख में 114.84 रुपये के भाव पर उन शेयरों की कीमत होती 70.19 लाख रुपये.

कैसी है कंपनी की वित्तीय स्थिति


कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 283 करोड़ रुपये है, जो कि पिछली तिमाही से काफी ज्यादा है, कंपनी लगातार मुनाफा कमाकर दे रही है. मगर, कंपनी PE रेश्यो 79.7 पर, यानी कंपनी ओवरवैल्यूड है. यानी कंपनी की 1 रुपये की कमाई पर लोग करीब 80 रुपये देने को तैयार हैं. कंपनी की बुक वैल्यू 2 रुपये है, यानी कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 57 गुना पर ट्रेड कर रही है.

ये भी पढ़ें

प्रदूषण ऐसे खाली कर रहा है मिडिल क्लास की जेब! अगला नंबर आपका हो सकता है?
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 04:32 pm

Hindi News / Business / Market News / 5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न, आज फिर लगा अपर सर्किट

बड़ी खबरें

View All

बाजार

कारोबार

ट्रेंडिंग

FIIs ने हर घंटे बेचे 152 करोड़ रुपये के शेयर! फिर भी बाजार क्यों नहीं टूटा?

कारोबार

2025 के इन 10 IPOs ने डुबाया निवेशकों का पैसा; इश्यू प्राइस से भी नीचे फिसले

कारोबार

IT और हेल्थकेयर शेयरों में उछाल, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट, जानिए क्या है बाजार का हाल

Share Market News
कारोबार

Share Market: रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में गिरावट से लुढ़का मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में दिखी खरीदारी

share Market News
कारोबार

FMCG शेयरों में मुनाफावसूली से लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और फार्मा स्टॉक्स भी टूटे, जानिए बाजार का हाल

Share Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.