5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न, आज फिर लगा अपर सर्किट

इस स्टॉक में लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लग रहा है. (PC: Canva)
BSE लिस्टेड FMCG कंपनी एलीटिकोन इंटरनेशनल (Elitecon International) में आज 5% का अपर सर्किट लगा और ये शेयर 114.84 रुपये पर पहुंच गया. ये लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन रहा, जब इस मल्टीबैगर स्टॉक में अपर सर्किट लगा है. इस जबरदस्त तेजी के साथ कुल मार्केट कैप 18,357 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
दरअसल, एलीटिकोन को 97.35 मिलियन डॉलर यानी करीब 875 करोड़ रुपये का एक बड़ा लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयरों में यह तेजी देखी जा रही है. पिछले छह दिनों से इस स्टॉक में लगातार 5% का अपर सर्किट लग रहा है. कंपनी को यह दो साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की कंपनी Yuvi International Trade FZE से मिला है. इस समझौते के तहत कंपनी सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और तंबाकू से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगी.
इस कॉन्ट्रैक्ट में एक साल का 'लॉक-इन पीरियड' भी शामिल है, जिससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम स्थिर बना रहेगा. कंपनी का कहना है कि इस डील से उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग बेहतर होगी. साथ ही, मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की की पकड़ और मजबूत होगी, जहां इन उत्पादों की काफी मांग है.
कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि इस लंबे समय के सप्लाई ऑर्डर से कंपनी को आने वाले समय में एक्सपोर्ट की स्पष्ट ग्रोथ दिखेगी. यह एग्रीमेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और ऑपरेशन्स को स्थिर बनाने में मदद करेगा. साथ ही, इससे मिडिल ईस्ट के बाजारों में हमारी मौजूदगी और मजबूत होगी, जो हमारी भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है. कंपनी ने बताया कि इस एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, उत्पादों को बनाने, स्टोर करने और शिपिंग करने की जिम्मेदारी Elitecon International की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Golden Cryo के पास होगी.
इस स्टॉक का प्राइस जिस रफ्तार से बढ़ा है, वो हैरान करने वाला है. आज से ठीक साल भर पहले 13 दिसंबर, 2024 को इस शेयर की कीमत थी 8.18 रुपये, जो कि इसका 52 हफ्तों का निचला स्तर भी है. आज 15 दिसंबर, 205 को इसकी कीमत हो चुकी है 114.84 रुपये. यानी इसने एक साल में इस शेयर ने 1,300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हालांकि अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई 2422.65 रुपये से काफी नीचे है, जो कि इसने 25 अगस्त 2025 को बनाया था.
अब जरा सोचिए कि अगर किसी ने इस स्टॉक में आज से साल भर पहले इसमें 5 लाख रुपये निवेश किए होते, तो 8.18 के भाव पर कुल 61,125 शेयर मिलते.तो आज की तारीख में 114.84 रुपये के भाव पर उन शेयरों की कीमत होती 70.19 लाख रुपये.
कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 283 करोड़ रुपये है, जो कि पिछली तिमाही से काफी ज्यादा है, कंपनी लगातार मुनाफा कमाकर दे रही है. मगर, कंपनी PE रेश्यो 79.7 पर, यानी कंपनी ओवरवैल्यूड है. यानी कंपनी की 1 रुपये की कमाई पर लोग करीब 80 रुपये देने को तैयार हैं. कंपनी की बुक वैल्यू 2 रुपये है, यानी कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 57 गुना पर ट्रेड कर रही है.
