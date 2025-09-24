Share Market: रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में गिरावट से लुढ़का मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में दिखी खरीदारी

सेक्टोरल सूचकांकों में आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 2.49 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.15 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 0.64 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.72 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.81 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.53 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.26 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.86 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.64 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.65 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.62 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.90 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.16 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी एफएमसीजी में 0.18 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।