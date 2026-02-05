30 की उम्र से पहले कर लेंगे घर-कार का सपना पूरा, इन युवाओं से ले सकते हैं निवेश की सीख

केस 1: जयपुर के जगतपुरा के निवासी 22 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने बताया कि कॉलेज पूरा होते ही उन्होंने एसआईपी शुरू कर दी थी। हर महीने सैलरी का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा वे निवेश में लगाते हैं। शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों में निवेश कर उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से ऐसा प्लान बनाया है, जिससे 30 साल से पहले अपना घर खरीदने का लक्ष्य रखा जा सके। खर्च करने से पहले निवेश की आदत अब उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है।