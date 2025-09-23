FMCG शेयरों में मुनाफावसूली से लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और फार्मा स्टॉक्स भी टूटे, जानिए बाजार का हाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.06 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 0.95 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.56 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.63 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.08 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.15 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी एफएमसीजी में सबसे अधिक 1.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 0.71 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.67 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.29 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.89 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.41 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.52 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.09 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।