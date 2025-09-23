FMCG शेयरों में मुनाफावसूली से लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और फार्मा स्टॉक्स भी टूटे, जानिए बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को मामूली गिरावट लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.07 फीसदी या 57 अंक की गिरावट के साथ 82,102 पर बंद हुआ। बाजर बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 शेयर हरे निशान पर और 16 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.13 फीसदी या 32 अंक की गिरावट के साथ 25,169 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज मंगलवार को सबसे अधिक तेजी एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और मारुति में दर्ज हुई। इसके अलावा, एसबीआई, कोटक बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावरग्रिड, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और इन्फोसिस के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, एशियन पेंट, इटरनल, आईटीसी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, सनफार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट्स और टीसीएस का शेयर लाल निशान पर बंद हुआ।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.06 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा, निफ्टी मेटल में 0.95 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.56 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.63 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.08 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.15 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी एफएमसीजी में सबसे अधिक 1.33 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 0.71 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.67 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.29 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.89 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.41 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.52 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.09 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।