FIIs ने हर घंटे बेचे 152 करोड़ रुपये के शेयर! फिर भी बाजार क्यों नहीं टूटा?

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से भारतीय शेयरों की बिकवाली शुरू की और उसके बाद के महीनों में यह ट्रेंड और तेज होता गया, जिसमें सिर्फ कुछ छोटे-छोटे खरीदारी के दौर आए. लेकिन अंत में साल 2025 विदेशी निवेशकों की बिकवाली के मोर्चे पर सबसे खराब साल बन गया है. हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को पूरी तरह से ठुकरा दिया है. भले ही उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में जमकर बिकवाली की हो, 2025 में अब तक FIIs ने प्राइमरी मार्केट में करीब 67,000 करोड़ का निवेश किया है.