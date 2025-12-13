13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

mAadhaar Update: अब आपके आधार का डेटा रहेगा और ज्यादा सुरक्षित, एम-आधार ऐप में आए ये नए फीचर्स

UIDAI ने mAadhaar ऐप में नए फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यूजर अब आधार डेटा को सुरक्षित तरीके से साझा कर सकेंगे। QR Code के जरिये चुनिंदा जानकारी शेयर होगी और आधार के इस्तेमाल की पूरी हिस्ट्री भी चेक की जा सकेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 13, 2025

mAadhaar Update

UIDAI ने mAadhaar एपे में नए फीचर्स जोड़े हैं। (PC: AI/Gemini)

mAadhaar Update: UIDAI ने mAadhaar ऐप में नए फीचर्स जोड़े हैं। इससे यूजर्स के कई काम आसान हो गए हैं। यूजर्स अपने आधार डेटा पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब आधार की जानकारी का सिर्फ वही भाग चुनकर शेयर कर सकते हैं, जो किसी लेन-देन के लिए जरूरी हो। ग्राहकों के डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। आज के समय में जहां हर जगह आधार कार्ड दिखा कर वेरीफाई किया जाता है, वहां अगर आपका डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जानिए कैसे यह अपडेट आपके आधार डेटा को सुरक्षित रखने में सहायक है और कैसे आप नए फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं।

QR Code में चुनिंदा जानकारी कर सकेंगे शेयर

अब हर जगह पूरा आधार कार्ड शेयर करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर कुछ जरूरी चीजें जैसे घर का पता, नाम और फोटो ही पर्याप्त होते हैं। mAadhaar का इस्तेमाल करके आधार कार्ड का एक QR Code बना सकते हैं, जिसमें आधार डीटेल्स को मास्क्ड यानी ढका हुआ रखा जाता है और केवल आवश्यक जानकारी ही शेयर की जाती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में पूरी जानकारी दिखाई पड़ती है। लेकिन, QR Code में केवल नाम, फोटो, आधार नंबर के आखिरी 4 अंक, मास्क्ड मोबाइल, मास्क्ड ईमेल, लिंग, जन्म तिथि और आपका पता शामिल होते हैं।

आधार डेटा की हिस्ट्री कर सकेंगे चेक

mAadhaar की मदद से चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन (authentication) के लिए कब और कहां उपयोग में लिया गया है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, जहां आधार ना दिया हो, तो UIDAI पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कैसे करें इन फीचर्स का उपयोग

mAadhaar ऐप को डाउनलोड करें। अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करके अपना आधार जोड़ें। माई आधार (My Aadhaar) में जाएं। Generate QR Code से QR Code बना सकते हैं और Auth History में आधार डेटा की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए ये फीचर्स अधिक नियंत्रण उपलब्ध कराते हैं। ये अपडेट UIDAI के गोपनीयता को प्राथमिकता देने के प्रयासों को साफ जाहिर करता है।

ये भी पढ़ें

Personal Loan Vs Overdraft: आपके लिए कौन सा कर्ज है बेहतर? जानिए दोनों के बीच के अंतर
कारोबार
Personal Loan vs Overdraft

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Business / mAadhaar Update: अब आपके आधार का डेटा रहेगा और ज्यादा सुरक्षित, एम-आधार ऐप में आए ये नए फीचर्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SIP vs PPF vs FD: हर महीने 5000 की बचत पर कहां मिलेगा हाई रिटर्न?

Personal Finance tips
कारोबार

कौन हैं भारत पर टैरिफ का साहस दिखाने वालीं Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum
कारोबार

Personal Loan Vs Overdraft: आपके लिए कौन सा कर्ज है बेहतर? जानिए दोनों के बीच के अंतर

Personal Loan vs Overdraft
कारोबार

Gold Silver Price: चांदी 9,500 रुपये उछली, सोने में भी जबरदस्त तेजी, आखिर क्यों आसमान छू रहे भाव?

Gold Silver Price Today
कारोबार

SBI से आई बड़ी खबर, FD से लेकर लोन तक, बदल गईं सबकी ब्याज दरें

SBI interest Rate News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.