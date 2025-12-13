mAadhaar Update: अब आपके आधार का डेटा रहेगा और ज्यादा सुरक्षित, एम-आधार ऐप में आए ये नए फीचर्स

UIDAI ने mAadhaar एपे में नए फीचर्स जोड़े हैं। (PC: AI/Gemini)
mAadhaar Update: UIDAI ने mAadhaar ऐप में नए फीचर्स जोड़े हैं। इससे यूजर्स के कई काम आसान हो गए हैं। यूजर्स अपने आधार डेटा पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब आधार की जानकारी का सिर्फ वही भाग चुनकर शेयर कर सकते हैं, जो किसी लेन-देन के लिए जरूरी हो। ग्राहकों के डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। आज के समय में जहां हर जगह आधार कार्ड दिखा कर वेरीफाई किया जाता है, वहां अगर आपका डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जानिए कैसे यह अपडेट आपके आधार डेटा को सुरक्षित रखने में सहायक है और कैसे आप नए फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं।
अब हर जगह पूरा आधार कार्ड शेयर करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर कुछ जरूरी चीजें जैसे घर का पता, नाम और फोटो ही पर्याप्त होते हैं। mAadhaar का इस्तेमाल करके आधार कार्ड का एक QR Code बना सकते हैं, जिसमें आधार डीटेल्स को मास्क्ड यानी ढका हुआ रखा जाता है और केवल आवश्यक जानकारी ही शेयर की जाती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में पूरी जानकारी दिखाई पड़ती है। लेकिन, QR Code में केवल नाम, फोटो, आधार नंबर के आखिरी 4 अंक, मास्क्ड मोबाइल, मास्क्ड ईमेल, लिंग, जन्म तिथि और आपका पता शामिल होते हैं।
mAadhaar की मदद से चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन (authentication) के लिए कब और कहां उपयोग में लिया गया है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, जहां आधार ना दिया हो, तो UIDAI पोर्टल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
mAadhaar ऐप को डाउनलोड करें। अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करके अपना आधार जोड़ें। माई आधार (My Aadhaar) में जाएं। Generate QR Code से QR Code बना सकते हैं और Auth History में आधार डेटा की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए ये फीचर्स अधिक नियंत्रण उपलब्ध कराते हैं। ये अपडेट UIDAI के गोपनीयता को प्राथमिकता देने के प्रयासों को साफ जाहिर करता है।
