भारत पर टैरिफ का साहस, Trump को संदेश, कौन हैं Claudia Sheinbaum?

मेक्सिको पर सख्त नजर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी क्लाउडिया शीनबाम की तारीफ कर चुके हैं। इसी साल मार्च में ट्रंप ने क्लाउडिया को 'टफ' लेडी करार देते हुए उनकी लीडरशिप की तारीफ की थी। मेक्सिको के राष्ट्रपति के तौर पर जब क्लाउडिया ने सत्ता संभाली तो ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर उनकी क्षमता पर शक जाहिर किया गया। आलोचकों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, क्लाउडिया शीनबाम को गंभीरता से नहीं लेंगे। हालांकि, उन्होंने अपनी रणनीतियों से ट्रंप का गुस्सा कम कर दिखाया। फरवरी में उन्होंने 29 टॉप ड्रग कार्टेल सदस्यों को अमेरिका को सौंपा। इससे अमेरिका को यह संदेश दिया कि वह संगठित अपराध खत्म करने और सुरक्षा के मुद्दे पर यूएस के साथ सहयोग को तैयार हैं। इसके अलावा, उन्होंने माइग्रेशन पर ट्रंप की चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास किया।