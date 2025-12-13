13 दिसंबर 2025,

कारोबार

Gold Silver Price: चांदी 9,500 रुपये उछली, सोने में भी जबरदस्त तेजी, आखिर क्यों आसमान छू रहे भाव?

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। यूएस फेड रेट कट और डॉलर इंडेक्स में गिरावट इसके पीछे प्रमुख कारण रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 13, 2025

Gold Silver Price Today

इस हफ्ते सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। (PC: ChatGPT)

Gold Silver Price: सोने की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव शुक्रवार 5 दिसंबर को 1,30,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 12 दिसंबर को सोने का भाव 1,33,622 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमतों में 3,160 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।

क्या है इस उछाल की वजह?

सोने की कीमतों इस तेजी की वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करना है। यूएस फेड ने 10 दिसंबर को पॉलिसी बैठक में प्रमुख ब्याज दर को 0.25 फीसदी घटाने का फैसला लिया। साथ ही साल 2026 में एक और रेट कट का संकेत दिया है। इससे सोने में निवेश के लिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट गई है। रेट कट के बाद डॉलर इंडेक्स में भी काफी गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना किफायती हो गया, जिससे डिमांड में इजाफा हुआ और भाव बढ़े।

चांदी में 9,443 रुपये की तेजी

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का घरेलू वायदा भाव शुक्रवार 5 दिसंबर को 1,83,408 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। यह कीमत शुक्रवार 12 दिसंबर को 1,92,851 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमत में 9,443 रुपये प्रति किलोग्राम की बंपर तेजी दर्ज हुई है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव

गुड रिटर्न्स के अनुसार, शनिवार को 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 260 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,00,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। उधर चांदी की हाजिर कीमत आज 1,98,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

Gold Silver Price Today

Published on:

13 Dec 2025 10:59 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price: चांदी 9,500 रुपये उछली, सोने में भी जबरदस्त तेजी, आखिर क्यों आसमान छू रहे भाव?

