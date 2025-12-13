Gold Silver Price: चांदी 9,500 रुपये उछली, सोने में भी जबरदस्त तेजी, आखिर क्यों आसमान छू रहे भाव?

सोने की कीमतों इस तेजी की वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करना है। यूएस फेड ने 10 दिसंबर को पॉलिसी बैठक में प्रमुख ब्याज दर को 0.25 फीसदी घटाने का फैसला लिया। साथ ही साल 2026 में एक और रेट कट का संकेत दिया है। इससे सोने में निवेश के लिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट घट गई है। रेट कट के बाद डॉलर इंडेक्स में भी काफी गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना किफायती हो गया, जिससे डिमांड में इजाफा हुआ और भाव बढ़े।