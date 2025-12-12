12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव! भारत आएंगी विदेशी कंपनियां, जानें आम आदमी फायदे की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के तहत बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 12, 2025

insurance sector

इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बीमा क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार पास हो गया। अब बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति मिल जाएगी। अभी तक यह सीमा 74 प्रतिशत थी। इस फैसले से दुनिया की शीर्ष ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत में अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (subsidiary) स्थापित कर सकेंगी।

बजट घोषणा पर लगी मुहर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में बजट भाषण के दौरान इस प्रस्ताव का ऐलान किया था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा के बुलेटिन में पहले से लिस्टेड है। सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार इसे जल्द पास कराना चाहती है।

आम आदमी को क्या मिलेगा फायदा?

  • कम प्रीमियम वाली नई पॉलिसियां
  • बेहतर क्लेम सेटलमेंट और तेज सेवाएं
  • विदेशी तकनीक के साथ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट (जैसे साइबर इंश्योरेंस, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस)
  • ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच का विस्तार
  • रोजगार के हजारों नए अवसर

ये बड़े बदलाव होंगे

  • बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में व्यापक संशोधन
  • न्यूनतम पूंजी आवश्यकता घटेगी, नए खिलाड़ी आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकेंगे
  • एक ही कंपनी को जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा बेचने की अनुमति (कंपोजिट लाइसेंस)
  • एलआईसी को नई शाखाएं खोलने और स्टाफ भर्ती करने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी

2047 तक सभी के लिए बीमा

सरकार का दावा है कि ये सुधार बीमा क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे, व्यापार को आसान बनाएंगे और 2047 तक हर भारतीय तक बीमा पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5–7 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन सकता है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि Allianz, Prudential, Axa, MetLife जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी 100% स्वामित्व वाली इकाइयां कब शुरू करती हैं। आम भारतीयों के लिए इसका सीधा मतलब है-ज्यादा विकल्प, कम प्रीमियम और बेहतर सुरक्षा।

ये भी पढ़ें

शीतकालीन सत्र के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, MLA इकबाल हुसैन का बड़ा दावा
राष्ट्रीय
DK शिवकुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Dec 2025 09:13 pm

Hindi News / Business / इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव! भारत आएंगी विदेशी कंपनियां, जानें आम आदमी फायदे की बात

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

नशे में धुत्त करोड़पति का 'हाई वोल्टेज' ड्रामा: कार से वाइनरी उड़ाने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई!

Vikram Berry Arrested
विदेश

Silver Price Record High: पहली बार चांदी की कीमत ₹2 लाख के पार, क्या यह है निवेश का सही समय?

Silver price record high India
कारोबार

₹45,000 EMI: 25 साल के Gen Z का दर्द, वारिकू की सलाह पर इंटरनेट पर हंगामा

Gen Z Student Loan Crisis
विदेश

नए श्रम कानून के तहत आपकी मौजूदा सैलरी कम हो जाएगी?

salary
कारोबार

सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में '68' का कनेक्शन

Gold Today Price
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.