देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना: 11,718 करोड़ का बजट मंजूर, दो चरणों में इस दिन से होगी शुरू

Digital Census 2027: नेशनल सेंसस 2027 की दिशा में आगे बढ़ते हुए एनडीए सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट मीटिंग में 11,718 करोड़ रुपये की लागत से जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय प्रक्रिया (स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज़) बताया जा रहा है। यह जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी।