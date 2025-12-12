12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना: 11,718 करोड़ का बजट मंजूर, दो चरणों में इस दिन से होगी शुरू

Digital Census 2027: केंद्र सरकार ने शुकवार को भारत के अगले बजट-2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी। यह जनगणना दो चरणों में पूरी होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 12, 2025

Census 2027

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना

Digital Census 2027: नेशनल सेंसस 2027 की दिशा में आगे बढ़ते हुए एनडीए सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट मीटिंग में 11,718 करोड़ रुपये की लागत से जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय प्रक्रिया (स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज़) बताया जा रहा है। यह जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी।

दो चरणों में होगी जनगणना

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेंसस 2027 दो फेज़ में होगी:
पहला चरण: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस
समय: अप्रैल से सितंबर 2026
दूसरा चरण: आबादी की गिनती (Population Enumeration)
समय: फरवरी 2027

इन प्रदेशों के लिए होगी अलग व्यवस्था

कठिन और बर्फीले इलाकों के कारण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2026 में की जाएगी, ताकि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों में काम सुचारू रूप से पूरा हो सके।

30 लाख अधिकारी होंगे तैनात

जनगणना के लिए लगभग 30 लाख फील्ड अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इससे 1.5 करोड़ से अधिक ह्यूमन-डे रोजगार सृजित होगा। यह पहली जनगणना होगी जिसमें डिजिटल उपकरण और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

बेहतर और यूज़र-फ्रेंडली होगा डेटा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेंसस 2027 का डेटा पहले की तुलना में अधिक विस्तृत, साफ़ और यूज़र-फ्रेंडली होगा। सभी जरूरी आँकड़े एक क्लिक में उपलब्ध होंगे। Census-as-a-Service (CaaS) मॉडल के तहत मंत्रालयों को मशीन-रीडेबल और तुरंत उपयोग में लाए जा सकने वाले डेटा सेट मिलेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है।

Updated on:

12 Dec 2025 07:54 pm

Published on:

12 Dec 2025 07:07 pm

