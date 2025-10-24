Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

जनगणना के पहले चरण में हर घर से 34 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मकान की फर्श, दीवार व छत तक निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से लेकर परिवार के उपयोग में आने वाले अनाज तक के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा पानी, बिजली, शौचालय, वाहन, स्मार्टफोन व इंटरनेट की उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा, वहीं परिवार में शामिल विवाहित दम्पत्तियों व मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। घर में साइकल, ट्रांजिस्टर व फ्री डिश की उपलब्धता के बारे में भी सवाल होंगे।