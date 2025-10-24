Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को तीन दिन के प्रशिक्षण के साथ शुक्रवार को प्रदेश में प्री टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह प्रशिक्षण शुक्रवार सुबह 10 बजे जनगणना कार्य निदेशालय में शुरू होगा।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 24, 2025

जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में, पत्रिका फोटो

Digital census in Rajasthan 2027: जयपुर.जनगणना के दोनों चरणों के लिए प्री टेस्ट इस बार अलग-अलग होगा। मकान सूचीकरण के लिए अगले साल होने वाली जनगणना के पहले चरण का प्री टेस्ट नवम्बर में होने वाला है। मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को तीन दिन के प्रशिक्षण के साथ शुक्रवार को प्रदेश में प्री टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह प्रशिक्षण शुक्रवार सुबह 10 बजे जनगणना कार्य निदेशालय में शुरू होगा।

पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना

देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है, जिसमें लोग स्वयं भी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी भरने वालों के मामले में प्रगणक उनके घर जाएगा और डिजिटल मैप पर मकान का एड्रेस अपडेट करेगा। जनगणना डिजिटल माध्यम से होने के कारण प्रशिक्षण में भी इसी पर फोकस रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश में डिजिटल माध्यम से जनगणना का पहला अभ्यास किया जाएगा।

पहले चरण में 34 जानकारियां

जनगणना के पहले चरण में हर घर से 34 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मकान की फर्श, दीवार व छत तक निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से लेकर परिवार के उपयोग में आने वाले अनाज तक के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा पानी, बिजली, शौचालय, वाहन, स्मार्टफोन व इंटरनेट की उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा, वहीं परिवार में शामिल विवाहित दम्पत्तियों व मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। घर में साइकल, ट्रांजिस्टर व फ्री डिश की उपलब्धता के बारे में भी सवाल होंगे।

स्वयं भी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे

देश में पहली बार हो रही डिजिटल माध्यम से जनगणना में लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद प्रगणक आवेदक के घर जाकर मकान के डिजिटल मैप और एड्रेस को वैरिफाई कर अपडेट करेगा।

Published on:

24 Oct 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

