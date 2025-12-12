12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

क्या नए श्रम कानून के तहत आपकी मौजूदा सैलरी कम हो जाएगी? जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

New Labour Code: श्रम मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि संशोधित वेतन संरचना का उद्देश्य संगठनों में एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 12, 2025

salary

New Labour Code:

नए श्रम कानून को लेकर वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच कई तरह की चिंताएं फैली हुई हैं। बीते कुछ दिनों से मीडिया में यह खबर चल रही है कि नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी कम हो जाएगी। इसी बीच श्रम मंत्रालय ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नए श्रम संहिता से वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, बशर्ते भविष्य निधि (पीएफ) की कटौती 15,000 रुपये की मौजूदा वैधानिक वेतन सीमा पर ही आधारित रहे।

श्रम मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि नए श्रम संहिता के अनुसार, यदि पीएफ कटौती वैधानिक वेतन सीमा (15,000 रुपये) पर ही रहती है, तो कर्मचारियों के वेतन में कोई कमी नहीं आएगी। 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर पीएफ अंशदान पूरी तरह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।

नए श्रम कानून को लेकर क्यों बढ़ी थीं चिंताएँ?

21 नवंबर 2025 को नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद कई कर्मचारियों में यह आशंका बढ़ी कि उनकी सैलरी कम हो जाएगी। यह चिंता नए नियमों के उस प्रावधान के कारण थी, जिसके अनुसार मूल वेतन और उससे संबंधित घटक कुल वेतन का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। कर्मचारियों को लगा कि इससे पीएफ अंशदान बढ़ जाएगा और टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी।

वेतन में स्वतः कटौती नहीं होगी

मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही सैलरी कटौती की बातें पूरी तरह गलत हैं। असली मुद्दा यह है कि पीएफ की गणना किस आधार पर होती है। नए नियम लागू होने के बाद यदि किसी कर्मचारी के मूल वेतन में वृद्धि भी हो, तब भी पीएफ की गणना 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा पर ही होगी, जब तक कर्मचारी और नियोक्ता स्वेच्छा से ऊँचे वेतन आधार पर अंशदान बढ़ाने का निर्णय न लें।

पूरा गणित समझें

मंत्रालय ने एक उदाहरण देकर स्थिति स्पष्ट की:

कर्मचारी की मासिक आय: 60,000 रुपये
मूल वेतन + महंगाई भत्ता: 20,000 रुपये
भत्ते: 40,000 रुपये

फिर भी पीएफ की कटौती पूरे 20,000 के मूल वेतन पर नहीं, बल्कि पहले की तरह 15,000 रुपये की सीमा पर ही होगी।

पीएफ अंशदान (पहले और बाद दोनों कोड में समान):

नियोक्ता: 1,800 रुपये
कर्मचारी: 1,800 रुपये
इस तरह घर ले जाने योग्य वेतन 56,400 रुपये ही रहेगा।

भत्तों की सीमा 50% तक

नए नियमों में भत्तों की अधिकतम सीमा कुल वेतन के 50% तक तय की गई है। यदि किसी कर्मचारी के भत्ते इस सीमा से अधिक हैं तो वैधानिक गणनाओं के लिए अतिरिक्त राशि को मूल वेतन में समायोजित किया जाएगा। लेकिन फिर भी पीएफ 15,000 रुपये की सीमा पर ही आधारित रहेगा, जब तक कि कर्मचारी और नियोक्ता स्वेच्छा से इसे न बढ़ाएँ।

उद्देश्य पारदर्शिता, कटौती नहीं

मंत्रालय के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना का मूल उद्देश्य संगठनों में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है, न कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना। केवल एक ही स्थिति में टेक-होम वेतन कम हो सकता है — यदि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर पीएफ अंशदान की गणना करने का विकल्प चुनें। यह पूरी तरह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

ये भी पढ़ें

रेलवे में चल रही बड़ी धांधली के खिलाफ कड़ा एक्शन, अब करोड़ों लोग नहीं कर पाएंगे टिकट बु​क
राष्ट्रीय
Indian Railway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Dec 2025 04:38 pm

Hindi News / Business / क्या नए श्रम कानून के तहत आपकी मौजूदा सैलरी कम हो जाएगी? जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

₹45,000 EMI: 25 साल के Gen Z का दर्द, वारिकू की सलाह पर इंटरनेट पर हंगामा

Gen Z Student Loan Crisis
विदेश

सोने से ज्यादा तेज क्यों भाग रही चांदी? जान लें गोल्ड-सिल्वर में '68' का कनेक्शन

Gold Today Price
Patrika Special News

क्या ट्रंप को खुश करने के लिए मेक्सिको ने लगाया भारत पर 50% टैरिफ!

कारोबार

Credit Card का कैसे उठाएं भरपूर फायदा, जान लें ये 7 बातें

Credit Card
कारोबार

चीन के AI खिलौने बड़ा खतरा, बच्चों को पढ़ा रहे 'गलत' पाठ

Chinese AI Toys
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.