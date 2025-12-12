क्या 800 से ऊपर है आपका Credit Score? लोन और क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे आपको ये जबरदस्त फायदे

आपका क्रेडिट स्कोर इतना बढ़िया होने से कर्जदाता आप पर जल्दी भरोसा कर पाते हैं। इसी वजह से आपकी लोन या क्रेडिट एप्लिकेशन तेजी से अप्रूव हो जाती है। प्रोसेसिंग भी जल्दी होती है, जिससे कम समय में पैसा आपके खाते में आ जाता है। 800 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप क्रेडिट के मामले में बहुत अनुशासित हैं। इसलिए बैंक और अन्य लोन देने वाली संस्थाओं को आपके केस में कम जांच-पड़ताल करनी पड़ती है। इससे आपका समय बचता है और प्रक्रिया भी बिना झंझट पूरी हो जाती है।