12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

क्या 800 से ऊपर है आपका Credit Score? लोन और क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे आपको ये जबरदस्त फायदे

800 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर से लोन अप्रूवल आसान हो जाती हैं। कम ब्याज दरें और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के ऑफर आसानी से मिल जाते है। यह क्रेडिट स्कोर दिखाता है कि वित्तीय अनुशासन मजबूत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 12, 2025

Credit Score

800 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर से लोन अप्रूवल आसान हो जाते हैं। (PC: AI/Gemini)

High Credit Score: क्रेडिट स्कोर से यह पता चलता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद है। ऊंचा क्रेडिट स्कोर होने से कर्जदाता को अधिक विश्वास रहता है कि उधार लिया गया पैसा समय पर चुका दिया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, तो आपको एक विश्वसनीय उधारकर्ता माना जाता है। भारत में CRIF High Mark, CIBIL, Experian और Equifax नाम की ये चार एजेंसियां क्रेडिट स्कोर बताती हैं।

आमतौर पर 750+ स्कोर अच्छा माना जाता है, ऐसे में 800 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर तो काफी अच्छा है। आइए समझते हैं कि हाई क्रेडिट स्कोर होने पर आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

जल्दी पास हो जाता है लोन

आपका क्रेडिट स्कोर इतना बढ़िया होने से कर्जदाता आप पर जल्दी भरोसा कर पाते हैं। इसी वजह से आपकी लोन या क्रेडिट एप्लिकेशन तेजी से अप्रूव हो जाती है। प्रोसेसिंग भी जल्दी होती है, जिससे कम समय में पैसा आपके खाते में आ जाता है। 800 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आप क्रेडिट के मामले में बहुत अनुशासित हैं। इसलिए बैंक और अन्य लोन देने वाली संस्थाओं को आपके केस में कम जांच-पड़ताल करनी पड़ती है। इससे आपका समय बचता है और प्रक्रिया भी बिना झंझट पूरी हो जाती है।

कम और बेहतर ब्याज दर

जहां 750 का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है, वहीं 800 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर के साथ आपकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। बैंक और अन्य कर्जदाता आपको कम ब्याज दरों पर लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ब्याज दरों पर आसानी से मोल-भाव (नेगोशिएट) कर सकते हैं और बेहतर डील हासिल कर सकते हैं।

प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और अधिक लिमिट

जिन ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर इतना शानदार होता है, उन्हें प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के ऑफर आसानी से मिल जाते हैं। इन कार्ड्स में ट्रैवल बेनिफिट्स, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ ही आपकी क्रेडिट लिमिट भी ज्यादा तय की जाती है। इससे आप बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम होते हैं और अपनी लिमिट का बेहतर उपयोग कर पाते हैं।

ये भी पढ़ें

Loan पर घर खरीदते ही चली गई 70 LPA पैकेज वाली जॉब, अब 7 महीने से हैं जॉबलेस, रैडिट यूजर ने शेयर की दर्दभरी कहानी
कारोबार
viral reddit post

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

12 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Business / क्या 800 से ऊपर है आपका Credit Score? लोन और क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे आपको ये जबरदस्त फायदे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में जारी है तेजी, उधर गिर गए चांदी के भाव, जानिए लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कारोबार

Ashneer Grover का 'बेहूदा' मजाक: स्मृति मंधाना पर निशाना, खान परिवार पर तंज

Ashneer Viral Video
कारोबार

Romeo Lane के मालिक गौरव लूथरा कभी करते थे नौकरी, पिता थे बीकर सप्लायर

Luthra Brothers Deportation
Patrika Special News

Rajinikanth Net Worth: थलाइवा के पास कितनी दौलत, कहां-कहां लगाया है पैसा?

Rajinikanth Net Worth
कारोबार

पहले दर्द फिर मरहम… IndiGo इन लोगों को देगा 10 हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर, जानिए क्या की घोषणा

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.