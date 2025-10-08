Credit Score खराब हो गया है? इन 8 चीजों पर करें काम, झट से आएगा ऊपर

खराब क्रेडिट स्कोर के कई नुकसान हैं। (PC: Freepik)
अगर आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते हैं या एक साथ कई जगह लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरना तय है। कम क्रेडिट स्कोर का मतलब है, नया लोन या क्रेडिट कार्ड पाने में दिक्कत आना। इसके अलावा खराब क्रेडिट स्कोर के कई दूसरे नुकसान भी है। इससे आपको जॉब मिलने में दिक्कत भी आ सकती है। कंपनियां आजकल कर्मचारियों का क्रेडिट स्कोर भी चेक करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान कदम अपनाकर आप सिर्फ 12 महीनों में 200-300 अंक तक क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। आइए आनते हैं कि आपको क्या करना होगा।
अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर चेक करें। इससे आपको अपने स्कोर की स्थिति और किसी भी गलती या रेड फ्लैग की जानकारी मिलती है। अगर रिपोर्ट में कोई रेड फ्लैग दिखे, तो उसे सुधारने की दिशा में काम करें।
क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। मान लीजिए लिमिट 1 लाख रुपये है, तो खर्च 30,000 रुपये तक ही रखें। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा रहता है और स्कोर स्टेबल रहता है। अगर आपका खर्च बढ़ गया है, तो लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करें।
क्रेडिट ब्यूरो उन लोगों को अच्छा स्कोर देता है जिनके पास विविध प्रकार के लोन होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और सिक्योर्ड लोन (जैसे FD के बदले लोन या गोल्ड लोन)। यह आपकी वित्तीय समझदारी और जिम्मेदारी दिखाता है।
हर बार जब आप किसी बैंक या NBFC से लोन/क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ‘हार्ड इन्क्वायरी’ दर्ज होती है, जिससे स्कोर घटता है। इसलिए, एक ही समय पर कई जगह आवेदन करने से बचें।
एक साथ कई लोन लेना यह दिखाता है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। बेहतर होगा कि एक लोन पूरी तरह चुकाने के बाद ही दूसरा लोन लें।
लोन की अवधि लंबी रखने से EMI कम होगी और भुगतान समय पर करना आसान रहेगा। जब EMI समय पर जाती है, तो आपका स्कोर अपने आप सुधरता है।
क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और लोन ईएमआई के भुगतान में एक दिन की देरी भी आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। AutoPay या Reminder सेट करें, ताकि कोई किस्त मिस न हो।
पुराने क्रेडिट कार्ड आपकी लंबी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाते हैं। जब तक उनका भुगतान समय पर हो रहा है, उन्हें चालू रखें।
