Credit Score खराब हो गया है? इन 8 चीजों पर करें काम, झट से आएगा ऊपर

How to Improve CIBIL Score: खराब क्रेडिट स्कोर से आपको जॉब मिलने में भी मुश्किल आ सकती है। लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर न चुकाने से क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 08, 2025

How to Improve CIBIL Score

खराब क्रेडिट स्कोर के कई नुकसान हैं। (PC: Freepik)

अगर आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाते हैं या एक साथ कई जगह लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरना तय है। कम क्रेडिट स्कोर का मतलब है, नया लोन या क्रेडिट कार्ड पाने में दिक्कत आना। इसके अलावा खराब क्रेडिट स्कोर के कई दूसरे नुकसान भी है। इससे आपको जॉब मिलने में दिक्कत भी आ सकती है। कंपनियां आजकल कर्मचारियों का क्रेडिट स्कोर भी चेक करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान कदम अपनाकर आप सिर्फ 12 महीनों में 200-300 अंक तक क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। आइए आनते हैं कि आपको क्या करना होगा।

नियमित रूप से क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें

अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर चेक करें। इससे आपको अपने स्कोर की स्थिति और किसी भी गलती या रेड फ्लैग की जानकारी मिलती है। अगर रिपोर्ट में कोई रेड फ्लैग दिखे, तो उसे सुधारने की दिशा में काम करें।

क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करें

क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। मान लीजिए लिमिट 1 लाख रुपये है, तो खर्च 30,000 रुपये तक ही रखें। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा रहता है और स्कोर स्टेबल रहता है। अगर आपका खर्च बढ़ गया है, तो लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करें।

क्रेडिट का मिश्रण बनाए रखें

क्रेडिट ब्यूरो उन लोगों को अच्छा स्कोर देता है जिनके पास विविध प्रकार के लोन होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और सिक्योर्ड लोन (जैसे FD के बदले लोन या गोल्ड लोन)। यह आपकी वित्तीय समझदारी और जिम्मेदारी दिखाता है।

बहुत अधिक नए आवेदन न करें

हर बार जब आप किसी बैंक या NBFC से लोन/क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ‘हार्ड इन्क्वायरी’ दर्ज होती है, जिससे स्कोर घटता है। इसलिए, एक ही समय पर कई जगह आवेदन करने से बचें।

एक साथ कई लोन न लें

एक साथ कई लोन लेना यह दिखाता है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। बेहतर होगा कि एक लोन पूरी तरह चुकाने के बाद ही दूसरा लोन लें।

लंबी अवधि का लोन चुनें

लोन की अवधि लंबी रखने से EMI कम होगी और भुगतान समय पर करना आसान रहेगा। जब EMI समय पर जाती है, तो आपका स्कोर अपने आप सुधरता है।

EMI और बिल समय पर चुकाएं

क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और लोन ईएमआई के भुगतान में एक दिन की देरी भी आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। AutoPay या Reminder सेट करें, ताकि कोई किस्त मिस न हो।

पुराने क्रेडिट कार्ड बंद न करें

पुराने क्रेडिट कार्ड आपकी लंबी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाते हैं। जब तक उनका भुगतान समय पर हो रहा है, उन्हें चालू रखें।

Paytm से मुफ्त में क्रेडिट रिपोर्ट ऐसे चेक करें:


  1. Paytm ऐप खोलें।




  2. सर्च बार में “Credit Score” टाइप करें।




  3. “Credit Score” आइकन पर क्लिक करें।




  4. स्क्रीन पर आपका स्कोर दिख जाएगा।




  5. “Credit Report Summary” > “View Details” पर क्लिक करें।




  6. अब आपको सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिलेंगी।

Hindi News / Business / Credit Score खराब हो गया है? इन 8 चीजों पर करें काम, झट से आएगा ऊपर

