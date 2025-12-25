हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा… सोशल मीडिया पर वायरल हो रही Rapido Bike Rider की कहानी

Rapido bike rider struggle story: दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा' बुरे वक्त में भी डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। आज (25 दिसंबर) उनके जन्मदिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी भी यही सीख दे रही है। यह कहानी है एक रैपिडो बाइक राइडर की, जिसने मुश्किल हालात में भी खुद को टूटने नहीं दिया। कोरोना काल में इस राइडर की जिंदगी ने 360 डिग्री का टर्न लिया और एक पल में सबकुछ बदल गया। हालांकि, उसने हिम्मत नहीं हारी। चिराग नामक यूजर ने यह कहानी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक सामान्य रैपिडो राइड ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दे दिया - नेवर गिव अप।