24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver नहीं, Copper होगा कमोडिटी का बॉस, नए साल में बदल जाएगी तस्वीर!

Commodity market outlook 2026: नए साल में सोना और चांदी पॉजिटिव रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कमोडिटी का असली बॉस कॉपर होगा। तांबे की कीमतों में तेज उछाल की संभावना जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 24, 2025

Copper Price

अगले साल कमोडिटी लीडरशिप में बदलाव आ सकता है। (PC:AI)

Gold Silver Copper price forecast 2026: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। अगले साल भी इनमें तेजी की उम्मीद है। हालांकि, 2026 में कमोडिटी सेक्टर का बॉस सोना या चांदी नहीं बल्कि कॉपर यानी तांबा रहने वाला है। कहने का मतलब है कि कॉपर का रिटर्न अगले साल सोने और चांदी के मुकाबले ज्यादा रह सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप बदल सकती है और कॉपर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रह सकता है।

क्या है पूरा अनुमान?

इस साल अब तक सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है। चांदी की चमक सोने से भी ज्यादा रही है, लेकिन अगले साल तस्वीर बदल सकती है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, निर्मल बांग सिक्योरिटीज (Nirmal Bang Securities) के वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटीज रिसर्च हेड कुणाल शाह का कहना है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप बदल सकती है और कॉपर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कमोडिटी के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगले साल सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन सप्लाई-डिमांड फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण कॉपर सबसे अलग नजर आएगा।

इस वजह से चढ़ेंगे कीमत

कुणाल शाह ने चीन की इनवोल्यूशन पॉलिसी, बाधित आपूर्ति और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, डेटा सेंटर्स और पावर सेक्टर से बढ़ती डिमांड का हवाला देते हुए कॉपर को 2026 के लिए अपनी सबसे अच्छी निवेश पसंद बताया है। शाह का अनुमान है कि आने वाले समय में कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर तांबे के दाम 13,500–14,000 डॉलर प्रति टन तक जा सकते हैं। MCX के हिसाब से कीमतें 1300 से 1350 प्रति किलो हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कॉपर की मांग इस समय ज्यादा है और आपूर्ति कम, इस वजह से दाम चढ़ सकते हैं।

Gold का ऐसा रहेगा हाल

सोने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में गोल्ड का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उसने 2026 के टारगेट को पहले ही पूरा कर लिया है। अगले साल भी सोने को सपोर्ट मिलता रहेगा। यह अनुकूल परिस्थितियों में 4,650–4,700 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 2026 में सोने के 2025 वाली तेजी पकड़ने की उम्मीद कम है। शाह का मानना है कि 2026 में गोल्ड का रिटर्न 10 से 15% तक रह सकता है।

Silver की स्पीड होगी कम?

चांदी को लेकर कुणाल शाह का मानना है कि अगले इसके दाम 55 डॉलर प्रति औंस के आसपास रह सकते हैं और किसी तेज गिरावट की आशंका कम है। कुल मिलाकर, शाह का कहना है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप में बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां कॉपर की अगुवाई में बेस मेटल्स सबसे आगे रहेंगे, जबकि कीमती मेटल्स तेज उछाल के बजाए धीमी गति से आगे बढ़ेंगे।

ये भी पढ़ें

चीन और यूरोप के बीच Tariff War भारत के लिए कैसे है मौका, समझिए फायदे का पूरा गणित
कारोबार
China EU Tariff War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 08:37 am

Hindi News / Business / Gold-Silver नहीं, Copper होगा कमोडिटी का बॉस, नए साल में बदल जाएगी तस्वीर!

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market: मेटल और रियल्टी शेयरों में उछाल, IT और फार्मा स्टॉक लुढ़के, जानिए मार्केट का हाल

Stock market update
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने ने आज फिर बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी में आई जबरदस्त तेजी, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Bank Holiday: इन राज्यों में 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए वजह

कारोबार

Breaking News: गुजरात के गिफ्ट सिटी में अब 'ओपन बार' कल्चर? पर्यटकों को मिली बड़ी आजादी

GIFT City Liquor Rules
राष्ट्रीय

Silver Returns: 25 साल में चांदी ने दिया 26 गुना रिटर्न, 1000 रुपये बन जाते 26000, निवेशकों को मिला बड़ा फायदा

Silver price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.