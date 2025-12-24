Gold-Silver नहीं, Copper होगा कमोडिटी का बॉस, नए साल में बदल जाएगी तस्वीर!

कुणाल शाह ने चीन की इनवोल्यूशन पॉलिसी, बाधित आपूर्ति और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, डेटा सेंटर्स और पावर सेक्टर से बढ़ती डिमांड का हवाला देते हुए कॉपर को 2026 के लिए अपनी सबसे अच्छी निवेश पसंद बताया है। शाह का अनुमान है कि आने वाले समय में कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर तांबे के दाम 13,500–14,000 डॉलर प्रति टन तक जा सकते हैं। MCX के हिसाब से कीमतें 1300 से 1350 प्रति किलो हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कॉपर की मांग इस समय ज्यादा है और आपूर्ति कम, इस वजह से दाम चढ़ सकते हैं।