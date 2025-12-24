Gold-Silver नहीं, Copper होगा कमोडिटी का बॉस, नए साल में बदल जाएगी तस्वीर!

अगले साल कमोडिटी लीडरशिप में बदलाव आ सकता है। (PC:AI)
Gold Silver Copper price forecast 2026: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। अगले साल भी इनमें तेजी की उम्मीद है। हालांकि, 2026 में कमोडिटी सेक्टर का बॉस सोना या चांदी नहीं बल्कि कॉपर यानी तांबा रहने वाला है। कहने का मतलब है कि कॉपर का रिटर्न अगले साल सोने और चांदी के मुकाबले ज्यादा रह सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप बदल सकती है और कॉपर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रह सकता है।
इस साल अब तक सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है। चांदी की चमक सोने से भी ज्यादा रही है, लेकिन अगले साल तस्वीर बदल सकती है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, निर्मल बांग सिक्योरिटीज (Nirmal Bang Securities) के वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटीज रिसर्च हेड कुणाल शाह का कहना है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप बदल सकती है और कॉपर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कमोडिटी के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगले साल सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन सप्लाई-डिमांड फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण कॉपर सबसे अलग नजर आएगा।
कुणाल शाह ने चीन की इनवोल्यूशन पॉलिसी, बाधित आपूर्ति और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, डेटा सेंटर्स और पावर सेक्टर से बढ़ती डिमांड का हवाला देते हुए कॉपर को 2026 के लिए अपनी सबसे अच्छी निवेश पसंद बताया है। शाह का अनुमान है कि आने वाले समय में कॉपर की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर तांबे के दाम 13,500–14,000 डॉलर प्रति टन तक जा सकते हैं। MCX के हिसाब से कीमतें 1300 से 1350 प्रति किलो हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कॉपर की मांग इस समय ज्यादा है और आपूर्ति कम, इस वजह से दाम चढ़ सकते हैं।
सोने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में गोल्ड का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उसने 2026 के टारगेट को पहले ही पूरा कर लिया है। अगले साल भी सोने को सपोर्ट मिलता रहेगा। यह अनुकूल परिस्थितियों में 4,650–4,700 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि 2026 में सोने के 2025 वाली तेजी पकड़ने की उम्मीद कम है। शाह का मानना है कि 2026 में गोल्ड का रिटर्न 10 से 15% तक रह सकता है।
चांदी को लेकर कुणाल शाह का मानना है कि अगले इसके दाम 55 डॉलर प्रति औंस के आसपास रह सकते हैं और किसी तेज गिरावट की आशंका कम है। कुल मिलाकर, शाह का कहना है कि 2026 में कमोडिटी लीडरशिप में बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां कॉपर की अगुवाई में बेस मेटल्स सबसे आगे रहेंगे, जबकि कीमती मेटल्स तेज उछाल के बजाए धीमी गति से आगे बढ़ेंगे।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग