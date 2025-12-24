New Airlines: देश में आने वाली हैं 3 नई एयरलाइंस, सरकार से मिली NOC, जान लीजिए नाम

नई एयरलाइंस को एनओसी मिली हैं। (PC: AI)
New Airlines: भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने वाला है। जल्द ही तीन नई एयरलाइंस मार्केट में आने जा रही हैं। इनमें से दो एयरलाइंस अल हिंद एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) हैं। इन दोनों एयरलाइंस को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC मिल गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बेस्ड शंख एयर (Shankh Air) को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल गया था। इस एयरलाइन का परिचालन साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, अल हिंद एयर को केरल बेस्ड अलहिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है।
यह सरकारी अप्रूवल्स ऐसे समय में मिली हैं, जब हाल ही इंडिगो का संकट देखने को मिला है। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई थीं, जिससे पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में देश में केवल 9 शेड्यूल्ड घरेलू एयरलाइंस एक्टिव हैं। अक्टूबर में क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई बिग (Fly Big) द्वारा निर्धारित उड़ानें सस्पेंड करने के बाद यह संख्या और घट गई।
नई एयरलाइंस कंपनियों की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ड्यूपॉली (दो कंपनियों का वर्चस्व) को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप (एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस) मिलकर घरेलू बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा रखते हैं। अकेले इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से ज्यादा है।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इन ताजा मंजूरियों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की थी। शंख एयर के पास पहले से एनओसी था, जबकि अन्य दो एयरलाइंस को इस सप्ताह मंजूरी दी गई।
नायडू ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र की तेज वृद्धि को देखते हुए अधिक एयरलाइंस को प्रोत्साहित करना सरकार की नीति रही है। उन्होंने उड़ान (UDAN) जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना है और जिनकी मदद से छोटी एयरलाइंस को पैर जमाने में सहायता मिली है।
उड़ान योजना के तहत स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई91 जैसी एयरलाइंस ने कम सर्विस वाले रूट्स पर अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं और छोटे शहरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ने का काम किया है। मंत्री ने कहा कि इस सेगमेंट में अभी भी आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में सक्रिय शेड्यूल्ड एयरलाइंस में इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सरकारी एलायंस एयर, अकासा एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 और इंडिया वन एयर शामिल हैं। बता दें कि जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस भारी कर्ज और परिचालन चुनौतियों के कारण बंद हो चुकी हैं। यह इस सेक्टर की अस्थिरता को भी उजागर करता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग