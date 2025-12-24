24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

New Airlines: देश में आने वाली हैं 3 नई एयरलाइंस, सरकार से मिली NOC, जान लीजिए नाम

New Airlines: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 नई एयरलाइंस को एनओसी दी है। एविएशन इंडस्ट्री में ड्यूपॉली को लेकर चिंताएं बढ़ने के बाद नई एयरलाइंस का आना जरूरी हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 24, 2025

New Airlines in india

नई एयरलाइंस को एनओसी मिली हैं। (PC: AI)

New Airlines: भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने वाला है। जल्द ही तीन नई एयरलाइंस मार्केट में आने जा रही हैं। इनमें से दो एयरलाइंस अल हिंद एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) हैं। इन दोनों एयरलाइंस को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC मिल गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बेस्ड शंख एयर (Shankh Air) को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल गया था। इस एयरलाइन का परिचालन साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, अल हिंद एयर को केरल बेस्ड अलहिंद ग्रुप प्रमोट कर रहा है।

यह सरकारी अप्रूवल्स ऐसे समय में मिली हैं, जब हाल ही इंडिगो का संकट देखने को मिला है। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई थीं, जिससे पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में देश में केवल 9 शेड्यूल्ड घरेलू एयरलाइंस एक्टिव हैं। अक्टूबर में क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई बिग (Fly Big) द्वारा निर्धारित उड़ानें सस्पेंड करने के बाद यह संख्या और घट गई।

एविएशन इंडस्ट्री में ड्यूपॉली को लेकर है चिंता

नई एयरलाइंस कंपनियों की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में ड्यूपॉली (दो कंपनियों का वर्चस्व) को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप (एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस) मिलकर घरेलू बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा रखते हैं। अकेले इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से ज्यादा है।

मिल गया एनओसी

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इन ताजा मंजूरियों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की थी। शंख एयर के पास पहले से एनओसी था, जबकि अन्य दो एयरलाइंस को इस सप्ताह मंजूरी दी गई।

नायडू ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र की तेज वृद्धि को देखते हुए अधिक एयरलाइंस को प्रोत्साहित करना सरकार की नीति रही है। उन्होंने उड़ान (UDAN) जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना है और जिनकी मदद से छोटी एयरलाइंस को पैर जमाने में सहायता मिली है।

उड़ान योजना के तहत स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई91 जैसी एयरलाइंस ने कम सर्विस वाले रूट्स पर अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं और छोटे शहरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ने का काम किया है। मंत्री ने कहा कि इस सेगमेंट में अभी भी आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

अभी हैं ये एयरलाइंस

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में सक्रिय शेड्यूल्ड एयरलाइंस में इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, सरकारी एलायंस एयर, अकासा एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 और इंडिया वन एयर शामिल हैं। बता दें कि जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस भारी कर्ज और परिचालन चुनौतियों के कारण बंद हो चुकी हैं। यह इस सेक्टर की अस्थिरता को भी उजागर करता है।

ये भी पढ़ें

Child Future Planning: अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो ये 5 काम कर लीजिए
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 05:57 pm

Hindi News / Business / New Airlines: देश में आने वाली हैं 3 नई एयरलाइंस, सरकार से मिली NOC, जान लीजिए नाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Shyam Dhani Industries IPO: 1000 गुना सब्सक्रिप्शन, 100% GMP, लिस्टिंग से पहले ही ‘पैसा डबल’ कर रहा यह आईपीओ

Shyam Dhani Industries IPO
कारोबार

अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो ये 5 काम कर लीजिए

कारोबार

क्यों अटक गया है आपका रिफंड, अब कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स विभाग ने बताया तरीका

कारोबार

भारतीयों के लिए घर खरीदना हुआ आसान, अहमदाबाद सबसे अधिक अफोर्डेबल मार्केट, उधर मुंबई वालों के लिए आई गुड न्यूज

Real Estate News
कारोबार

100 करोड़ के इनाम की घोषणा करने वाले Naidu का इस कंपनी से गहरा नाता, Stock का क्या है हाल?

Chandrababu Naidu
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.