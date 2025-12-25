Share Market Holiday: क्या क्रिसमस पर आज शेयर मार्केट बंद है? जानिए कब होगी ट्रेडिंग शुरू

क्रिसमस से एक दिन पहले, बुधवार 24 दिसंबर को घरेलू शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए थे। निवेशकों के सतर्क रुख के चलते बाजार दबाव में नजर आया। मुनाफावसूली का असर खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में दिखा। बुधवार को सेंसेक्स 116 अंक यानी 0.14% गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 35 अंकों यानी 0.13% की गिरावट रही और यह 26,142.10 के स्तर पर बंद हुआ।