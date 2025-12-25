25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कारोबार

Share Market Holiday: क्या क्रिसमस पर आज शेयर मार्केट बंद है? जानिए कब होगी ट्रेडिंग शुरू

क्रिसमस के चलते शेयर बाजार पूरी तरह बंद है और यह साल का आखिरी ट्रेडिंग अवकाश है। अब निवेशकों की नजरें शुक्रवार पर टिकी रहेंगी, जब बाजार फिर से खुलेगा।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 25, 2025

share market close

क्रिसमस के चलते पूरे देश में नहीं होगी ट्रेडिंग। (PC: Freepik)

Share Market Holiday: देशभर के निवेशकों के लिए आज शेयर बाजार बंद रहेगा। क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार, 25 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजारों में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। ये इस साल का आखिरी अवकाश है, जिसके साथ ही कैलेंडर ईयर 2025 के सभी ट्रेडिंग हॉलिडे समाप्त हो गए हैं।

बीएसई और एनएसई में पूरे दिन नहीं होगी ट्रेडिंग

एक्सचेंजों द्वारा जारी आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, देश के दोनों प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई आज पूरे दिन बंद रहेंगे। किसी भी श्रेणी में कोई कारोबार नहीं होगा। इसके साथ ही रुपये में भी ट्रेडिंग आज के लिए बंद रहेगी। शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 से बाजार में सामान्य गतिविधियां दोबारा शुरू होंगी।

कमोडिटी बाजार पर भी असर, MCX शाम को खुलेगा

इक्विटी के साथ-साथ कमोडिटी बाजार की गतिविधियां भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। Multi Commodity Exchange (MCX) में सुबह का सत्र बंद रहेगा, जबकि शाम का सत्र शाम 5 बजे से शुरू होगा। यानी कमोडिटी ट्रेडर्स को आज सीमित समय में ही ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा।

छुट्टी से पहले बाजार में दिखी थी कमजोरी

क्रिसमस से एक दिन पहले, बुधवार 24 दिसंबर को घरेलू शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुए थे। निवेशकों के सतर्क रुख के चलते बाजार दबाव में नजर आया। मुनाफावसूली का असर खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में दिखा। बुधवार को सेंसेक्स 116 अंक यानी 0.14% गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में 35 अंकों यानी 0.13% की गिरावट रही और यह 26,142.10 के स्तर पर बंद हुआ।

म्यूचुअल फंड में SIP या एकमुश्त निवेश, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए कैलकुलेशन
कारोबार
mutual fund invest

25 Dec 2025 10:08 am

Hindi News / Business / Share Market Holiday: क्या क्रिसमस पर आज शेयर मार्केट बंद है? जानिए कब होगी ट्रेडिंग शुरू

