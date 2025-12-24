म्यूचुअल फंड में SIP या एकमुश्त निवेश, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए कैलकुलेशन

यह जरूरी नहीं कि हर निवेशक के लिए एक ही तरीका सबसे बेहतर हो। एकमुश्त निवेश में फायदा तब ज्यादा होता है, जब आपके पास पहले से बड़ी रकम मौजूद हो और आप बाजार के उतार–चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हों। वहीं, मासिक किस्त के जरिए निवेश करने से बाजार के जोखिम कुछ हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अलग–अलग समय पर निवेश होता है। इसके अलावा, मंथली निवेश एक अनुशासन भी बनाता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपनी आय, खर्च और जोखिम लेने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।