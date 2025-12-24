24 दिसंबर 2025,

कारोबार

म्यूचुअल फंड में SIP या एकमुश्त निवेश, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एकमुश्त पैसा लगाना सही है या हर महीने छोटी किस्त में निवेश करना बेहतर रहेगा। यहां आसान गणना के जरिए समझिए किस विकल्प में ज्यादा मुनाफा मिल सकता है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 24, 2025

mutual fund invest

अपनी आय, खर्च और जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रख कर निवेश करें। (PC: Pexels)

क्रिसमस के मौके पर लोग अपनों को तोहफे देते हैं, लेकिन इस बार अपने आप को तोहफा देना चाहिए। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला भी एक बेहतर गिफ्ट हो सकता है। निवेश की शुरुआत के लिए म्यूचुअल फंड एक आसान और लोकप्रिय तरीका है, लेकिन सवाल यही रहता है कि एकमुश्त निवेश ज्यादा फायदेमंद है या हर महीने छोटी किस्त में निवेश करना बेहतर होता है। अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि दोनों विकल्पों में कहां ज्यादा मुनाफा मिल सकता है।

निवेश का तरीका आपकी स्थिति पर निर्भर करता है

यह जरूरी नहीं कि हर निवेशक के लिए एक ही तरीका सबसे बेहतर हो। एकमुश्त निवेश में फायदा तब ज्यादा होता है, जब आपके पास पहले से बड़ी रकम मौजूद हो और आप बाजार के उतार–चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हों। वहीं, मासिक किस्त के जरिए निवेश करने से बाजार के जोखिम कुछ हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अलग–अलग समय पर निवेश होता है। इसके अलावा, मंथली निवेश एक अनुशासन भी बनाता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपनी आय, खर्च और जोखिम लेने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

1,00,000 रुपये एकमुश्त

यदि आप इस क्रिसमस म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर 5 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाए और उसमें 1 लाख रुपये एक मुश्त जमा कराते हैं, तो लगभग 76,234 रुपये का मुनाफा हो सकता है। यहां ब्याज दर 12 प्रतिशत मानी गई है। ऐसे में 5 साल के बाद आपके पास 1,76,234 रुपये हो सकते हैं।

1650 रुपये की मासिक किस्त

अगर कोई व्यक्ति एक मुश्त निवेश करने में सक्षम नहीं है, तो वह मासिक किस्त का सहारा ले सकता है। हालांकि, मासिक किस्त जमा कराने पर एक मुश्त के मुकाबले मुनाफा कम हो सकता है। 5 साल के लिए 1650 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाएं और ब्याज दर 12 फीसदी मानी जाए, तो लगभग 34,821 रुपये का मुनाफा हो सकता है। 5 साल पूरे होने तक कुल निवेश 99,000 रुपये का होगा, इसलिए यहां तुलना लगभग सही है।

