म्यूचुअल फंड में SIP या एकमुश्त निवेश, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए कैलकुलेशन

अपनी आय, खर्च और जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रख कर निवेश करें। (PC: Pexels)
क्रिसमस के मौके पर लोग अपनों को तोहफे देते हैं, लेकिन इस बार अपने आप को तोहफा देना चाहिए। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला भी एक बेहतर गिफ्ट हो सकता है। निवेश की शुरुआत के लिए म्यूचुअल फंड एक आसान और लोकप्रिय तरीका है, लेकिन सवाल यही रहता है कि एकमुश्त निवेश ज्यादा फायदेमंद है या हर महीने छोटी किस्त में निवेश करना बेहतर होता है। अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि दोनों विकल्पों में कहां ज्यादा मुनाफा मिल सकता है।
यह जरूरी नहीं कि हर निवेशक के लिए एक ही तरीका सबसे बेहतर हो। एकमुश्त निवेश में फायदा तब ज्यादा होता है, जब आपके पास पहले से बड़ी रकम मौजूद हो और आप बाजार के उतार–चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हों। वहीं, मासिक किस्त के जरिए निवेश करने से बाजार के जोखिम कुछ हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अलग–अलग समय पर निवेश होता है। इसके अलावा, मंथली निवेश एक अनुशासन भी बनाता है। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपनी आय, खर्च और जोखिम लेने की क्षमता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
यदि आप इस क्रिसमस म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर 5 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाए और उसमें 1 लाख रुपये एक मुश्त जमा कराते हैं, तो लगभग 76,234 रुपये का मुनाफा हो सकता है। यहां ब्याज दर 12 प्रतिशत मानी गई है। ऐसे में 5 साल के बाद आपके पास 1,76,234 रुपये हो सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति एक मुश्त निवेश करने में सक्षम नहीं है, तो वह मासिक किस्त का सहारा ले सकता है। हालांकि, मासिक किस्त जमा कराने पर एक मुश्त के मुकाबले मुनाफा कम हो सकता है। 5 साल के लिए 1650 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाएं और ब्याज दर 12 फीसदी मानी जाए, तो लगभग 34,821 रुपये का मुनाफा हो सकता है। 5 साल पूरे होने तक कुल निवेश 99,000 रुपये का होगा, इसलिए यहां तुलना लगभग सही है।
