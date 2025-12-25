संजय मेहरोत्रा ने कैसै बनाई दुनिया के टॉप 5 सीईओ में जगह, क्यों चर्चा में है ये चेहरा

मेहरोत्रा का जन्म 1958 में कानपुर में हुआ था। बिट्स पिलानी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे चौथे प्रयास में एफ-1 वीजा हासिल कर 1976 में अमरीका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले चले गए। इसके बाद एच-1 बी वीजा पर अमरीका में रहे और अब नैचुरेलाइज्ड अमरीकी नागरिक हैं। उन्होंने 1988 में सैनडिस्क की सह-स्थापना की, जहां वे 2011-2016 तक सीईओ रहे। 2017 में माइक्रॉन जॉइन करने के बाद कंपनी को एआई, डेटा सेंटर और एचबीएम में लीडर बनाया। गौरतलब है कि मेहरोत्रा की कंपनी माइक्रॉन गुजरात में 2.7 अरब डॉलर का निवेश से सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगा रही है, जो कि अब करीब होने को है।