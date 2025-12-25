25 दिसंबर 2025,

कारोबार

संजय मेहरोत्रा ने कैसै बनाई दुनिया के टॉप 5 सीईओ में जगह, क्यों चर्चा में है ये चेहरा

संजय मेहरोत्रा ने दुनिया के टॉप 5 CEO ने जगह बनाई। द इकोनॉमिस्ट मैग्जीन की सालाना रिपोर्ट में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा अपनी कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टॉप 5 सीईओ में शामिल हुए हैं।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 25, 2025

Sanjay

संजय मेहरोत्रा, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन (फोटो- माइक्रॉन)

Sanjay Mehrotra: द इकोनॉमिस्ट मैग्जीन की सालाना रिपोर्ट में 2025 के टॉप सीईओ की सूची में भारतीय मूल के संजय मेहरोत्रा को शामिल किया गया है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा अपनी कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टॉप 5 सीईओ में शामिल हुए हैं। उनकी कंपनी को मेमोरी चिप सेक्टर में एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) बूम से जुड़े हाई-बैंडविड्थ मेमोरी की मजबूत मांग को कैपिटलाइज करने के लिए सराहा गया है।

कैसे हुई सीईओ की रैंकिंग

द इकोनॉमिस्ट ने एस एंड पी 1200 कंपनियों के सीईओ को शेयरधारक रिटर्न्स (शेयर मूल्य वृद्धि डिविडेंड) के आधार पर रैंक किया। सेक्टर औसत से ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 10 में मेहरोत्रा की कंपनी का नाम पांचवें स्थान पर था। उनकी कंपनी के शेयरों ने करीब 50-80% रिटर्न दिया। आज संजय की निजी नेटवर्थ 2400 करोड़ है और उनकी कंपनी का मार्केट कैपिटेलाइजेशन करीब 270 बिलियन डॉलर (करीब 24 लाख करोड़ रुपए) है। इस तरह उनकी कंपनी दुनिया की शीर्ष 40 सबसे मूल्यवान कंपनियों में है।

कहां हुआ मेहरोत्रा का जन्म, भारत में कितना है निवेश

मेहरोत्रा का जन्म 1958 में कानपुर में हुआ था। बिट्स पिलानी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे चौथे प्रयास में एफ-1 वीजा हासिल कर 1976 में अमरीका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले चले गए। इसके बाद एच-1 बी वीजा पर अमरीका में रहे और अब नैचुरेलाइज्ड अमरीकी नागरिक हैं। उन्होंने 1988 में सैनडिस्क की सह-स्थापना की, जहां वे 2011-2016 तक सीईओ रहे। 2017 में माइक्रॉन जॉइन करने के बाद कंपनी को एआई, डेटा सेंटर और एचबीएम में लीडर बनाया। गौरतलब है कि मेहरोत्रा की कंपनी माइक्रॉन गुजरात में 2.7 अरब डॉलर का निवेश से सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगा रही है, जो कि अब करीब होने को है।

संजय मेहरोत्रा की अन्य अहम उपलब्धियां

  • 2022 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल
  • डायवर्सिटी प्रमोशन: महिलाओं की लीडरशिप भूमिकाओं में तिगुना इजाफा, 99% जेंडर पे पैरिटी।
  • स्टेम एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में योगदान।

Published on:

25 Dec 2025 07:03 am

Hindi News / Business / संजय मेहरोत्रा ने कैसै बनाई दुनिया के टॉप 5 सीईओ में जगह, क्यों चर्चा में है ये चेहरा

