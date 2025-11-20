Loan पर घर खरीदते ही चली गई 70 LPA पैकेज वाली जॉब, अब 7 महीने से हैं जॉबलेस, रैडिट यूजर ने शेयर की दर्दभरी कहानी

पोस्ट के अनुसार, इस शख्स को 70 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी उस समय खोनी पड़ी, जब कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा था। नौकरी जाने पर EMI भरना असंभव होने के कारण घर को तुरंत किराए पर देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि छंटनी के बाद करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें लगभग बेनतीजा रही हैं। LinkedIn और Naukri पर आवेदन, रेफरेंस के जरिए संपर्क और कंसल्टेंट्स की मदद। किसी से भी खास फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि प्रीमियम जॉब सर्च सर्विसेज भी कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाईं। पोस्ट में लिखा है, “पिछले 7 महीनों में मुझे बस कुछ कंसल्टेंट्स के फोन आए और सिर्फ 2 इंटरव्यू मिले।”