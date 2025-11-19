Patrika LogoSwitch to English

रोज 100 रुपये बचाएं, 30 साल बाद आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, यह फंडा सीख डाला तो लाइफ झिंगालाला

SIP Calculator: म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 19, 2025

SIP Calculator

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Pexels)

SIP Calculator: आप जब अपने आस-पास लोगों को देखेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से लेकर पर्सनल लोन और होम लोन तक किसी न किसी लोन से आदमी जूझ रहा होता है। बच्चों को हायर एजुकेशन करवानी है तो एजुकेशन लोन, घर लेना है तो होम लोन, बच्चों की शादी करनी है तो वेडिंग लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन। लोन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन चुकाने में तकलीफ होती ही है।

क्या हो कि हम बड़े खर्चों के लिए पहले से ही पैसा जमा कर लें। बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च जुटाने के लिए बच्चे के जन्म से ही निवेश शुरू कर दें और घर खरीदने के लिए वर्षों पहले से इन्वेस्टमेंट किया जाए। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिससे आप 30 साल में 3 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं।

कंपाउंडिग का उठाएं फायदा

कंपाउंडिंग के जरिए छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। इसमें ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। आप सिर्फ 100 रुपये डेली की बचत से अपना निवेश शुरू करके 3 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

क्या करना होगा?

आपको 100 रुपये रोजाना यानी 3000 रुपये महीने की बचत से शुरुआत करनी है। यह रकम आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालनी है। साथ ही आपको 12% एनुअल स्टेप अप रखना है। यानी हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में 12 फीसदी का इजाफा करना है। इस साल आप 3000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल 3360 रुपये महीने की एसआईपी करनी है। इस तरह हर साल एसआईपी की रकम बढ़ानी है। यह निवेश आपको 30 साल तक करना है।

विवरणराशि (₹)
मासिक एसआईपी (शुरुआत)3,000
सालाना स्टेप-अप12%
कुल निवेश अवधि30 वर्ष
कुल निवेश राशि86,87,977
कुल ब्याज आय2,20,47,287
मैच्योरिटी पर कुल फंड3,07,35,264

बन जाएगा 3 करोड़ से ज्यादा का फंड

इस निवेश में 30 साल बाद आपके पास 3,07,35,264 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 86,87,977 रुपये निवेश राशि होगी। वहीं, 2,20,47,287 रुपये ब्याज आय होगी। इस निवेश में हमने सालाना औसत ब्याज 12 फीसदी रखा है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Post Office की इस योजना में Wife के साथ करें निवेश, हर महीने खाते में आएगी 8,633 रुपये की रकम, जानिए कैसे
कारोबार
Post Office MIS Calculator

Updated on:

19 Nov 2025 03:27 pm

Published on:

19 Nov 2025 03:23 pm

Hindi News / Business / रोज 100 रुपये बचाएं, 30 साल बाद आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, यह फंडा सीख डाला तो लाइफ झिंगालाला

कारोबार

