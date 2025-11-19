रोज 100 रुपये बचाएं, 30 साल बाद आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, यह फंडा सीख डाला तो लाइफ झिंगालाला

SIP Calculator: आप जब अपने आस-पास लोगों को देखेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से लेकर पर्सनल लोन और होम लोन तक किसी न किसी लोन से आदमी जूझ रहा होता है। बच्चों को हायर एजुकेशन करवानी है तो एजुकेशन लोन, घर लेना है तो होम लोन, बच्चों की शादी करनी है तो वेडिंग लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन। लोन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन चुकाने में तकलीफ होती ही है।