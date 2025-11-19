रोज 100 रुपये बचाएं, 30 साल बाद आपके पास होंगे 3 करोड़ रुपये, यह फंडा सीख डाला तो लाइफ झिंगालाला

म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। (PC: Pexels)
SIP Calculator: आप जब अपने आस-पास लोगों को देखेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से लेकर पर्सनल लोन और होम लोन तक किसी न किसी लोन से आदमी जूझ रहा होता है। बच्चों को हायर एजुकेशन करवानी है तो एजुकेशन लोन, घर लेना है तो होम लोन, बच्चों की शादी करनी है तो वेडिंग लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन। लोन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन चुकाने में तकलीफ होती ही है।
क्या हो कि हम बड़े खर्चों के लिए पहले से ही पैसा जमा कर लें। बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च जुटाने के लिए बच्चे के जन्म से ही निवेश शुरू कर दें और घर खरीदने के लिए वर्षों पहले से इन्वेस्टमेंट किया जाए। आज हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिससे आप 30 साल में 3 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं।
कंपाउंडिंग के जरिए छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। इसमें ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। आप सिर्फ 100 रुपये डेली की बचत से अपना निवेश शुरू करके 3 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
आपको 100 रुपये रोजाना यानी 3000 रुपये महीने की बचत से शुरुआत करनी है। यह रकम आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालनी है। साथ ही आपको 12% एनुअल स्टेप अप रखना है। यानी हर साल अपनी मंथली एसआईपी की रकम में 12 फीसदी का इजाफा करना है। इस साल आप 3000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगले साल 3360 रुपये महीने की एसआईपी करनी है। इस तरह हर साल एसआईपी की रकम बढ़ानी है। यह निवेश आपको 30 साल तक करना है।
|विवरण
|राशि (₹)
|मासिक एसआईपी (शुरुआत)
|3,000
|सालाना स्टेप-अप
|12%
|कुल निवेश अवधि
|30 वर्ष
|कुल निवेश राशि
|86,87,977
|कुल ब्याज आय
|2,20,47,287
|मैच्योरिटी पर कुल फंड
|3,07,35,264
इस निवेश में 30 साल बाद आपके पास 3,07,35,264 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 86,87,977 रुपये निवेश राशि होगी। वहीं, 2,20,47,287 रुपये ब्याज आय होगी। इस निवेश में हमने सालाना औसत ब्याज 12 फीसदी रखा है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
